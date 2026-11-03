Vitória só manteve um técnico até o fim do ano neste século; relembre

O Esporte Clube Vitória teve apenas uma temporada completa, em todo o século 21, sob o comando de um único treinador. A marca foi registrada em 2005, com Renê Simões, e não se repetiu desde então. Com a demissão de Jair Ventura, o Rubro-Negro chegará a 21 temporadas consecutivas sem iniciar e terminar o calendário com o mesmo técnico.

A última vez que o clube conseguiu essa sequência foi em 2005, quando René Simões esteve à frente da equipe do início ao fim do calendário. Contratado em dezembro de 2004, o treinador comandou a preparação e permaneceu no cargo durante todas as competições daquele ano.

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Na ocasião, o Vitória conquistou o Campeonato Baiano, mas terminou a Série B na 16ª colocação e sofreu o primeiro rebaixamento de sua história à Série C. Arturzinho chegou a ser anunciado como substituto em outubro de 2005, mas a temporada já havia terminado em setembro.

René Simões - Foto: Divulgação | EC Vitória

Temporadas recentes e mudanças constantes

Na temporada 2025, o Leão da Barra teve quatro técnicos diferentes: Thiago Carpini, Fábio Carille, Rodrigo Chagas e Jair Ventura, que permaneceu para o ano seguinte.

Considerando o total desta década, o Rubro-Negro teve 12 profissionais e 13 trabalhos diferentes entre 2021 e a atual temporada, considerando as duas passagens de Chagas (2021 e 2025).

As mudanças foram ainda mais frequentes em 2019 e 2020. Foram cinco treinadores em cada um desses anos.

Cléber dos Santos assume como interino contra o Fluminense

Após a saída de Jair Ventura, Cléber dos Santos, integrante da comissão técnica permanente, assume o Vitória de forma interina. O profissional será responsável por comandar a equipe no próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro.

O time baiano enfrenta o Fluminense na sexta-feira, 6, às 20h, no Barradão, pela 34ª rodada da Série A.