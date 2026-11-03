E.C.VITÓRIA
TUI tem reunião com elenco do Vitória após demissão de Jair Ventura
Treinador foi demitido na última segunda-feira, 2, em meio à má fase do clube na temporada
Membros da Torcida Uniformizada os Imbatíveis (TUI), a principal organizada do Esporte Clube Vitória, fizeram uma reunião com o elenco do Leão nesta terça-feira, 3, no CT Manoel Pontes Tanajura. A conversa, que veio em tom de cobrança, aconteceu um dia após a demissão do treinador Jair Ventura.
“Tivemos, há pouco, uma reunião com o elenco, a comissão técnica e a diretoria do clube. Uma conversa dura, como o momento exige”, escreveu o presidente da TUI, Gabriel Oliveira, em postagem em suas redes sociais.
Vitória vive má fase na temporada
Ainda sem vencer fora de casa neste Brasileirão, o Vitória vive o seu pior momento na temporada. Ao todo, são apenas três vitórias em 14 jogos no segundo turno, sendo essa a quarta pior campanha do torneio neste recorte.
O Barradão, que era o grande trunfo da equipe na temporada, também deixou de representar uma garantia de vitórias para o Leão.