TUI tem reunião com elenco do Vitória após demissão de Jair Ventura

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Membros da Torcida Uniformizada os Imbatíveis (TUI), a principal organizada do Esporte Clube Vitória, fizeram uma reunião com o elenco do Leão nesta terça-feira, 3, no CT Manoel Pontes Tanajura. A conversa, que veio em tom de cobrança, aconteceu um dia após a demissão do treinador Jair Ventura.

“Tivemos, há pouco, uma reunião com o elenco, a comissão técnica e a diretoria do clube. Uma conversa dura, como o momento exige”, escreveu o presidente da TUI, Gabriel Oliveira, em postagem em suas redes sociais.

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Vitória vive má fase na temporada

Ainda sem vencer fora de casa neste Brasileirão, o Vitória vive o seu pior momento na temporada. Ao todo, são apenas três vitórias em 14 jogos no segundo turno, sendo essa a quarta pior campanha do torneio neste recorte.

O Barradão, que era o grande trunfo da equipe na temporada, também deixou de representar uma garantia de vitórias para o Leão.