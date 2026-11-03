Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

E.C.VITÓRIA

TUI tem reunião com elenco do Vitória após demissão de Jair Ventura

Treinador foi demitido na última segunda-feira, 2, em meio à má fase do clube na temporada

Gustavo Nascimento
Por
| Atualizada em
Torcida os Imbatíveis no Barradão
Torcida os Imbatíveis no Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Membros da Torcida Uniformizada os Imbatíveis (TUI), a principal organizada do Esporte Clube Vitória, fizeram uma reunião com o elenco do Leão nesta terça-feira, 3, no CT Manoel Pontes Tanajura. A conversa, que veio em tom de cobrança, aconteceu um dia após a demissão do treinador Jair Ventura.

“Tivemos, há pouco, uma reunião com o elenco, a comissão técnica e a diretoria do clube. Uma conversa dura, como o momento exige”, escreveu o presidente da TUI, Gabriel Oliveira, em postagem em suas redes sociais.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.
Ver esse post no Instagram

Um post compartilhado por Gabriel Oliveira (@gabriel_oliveira1984)

Vitória vive má fase na temporada

Ainda sem vencer fora de casa neste Brasileirão, o Vitória vive o seu pior momento na temporada. Ao todo, são apenas três vitórias em 14 jogos no segundo turno, sendo essa a quarta pior campanha do torneio neste recorte.

O Barradão, que era o grande trunfo da equipe na temporada, também deixou de representar uma garantia de vitórias para o Leão.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Jair Ventura TUI

Relacionadas

Mais lidas