Dupla do Vitória treina e vira opção para enfrentar o Fluminense

Siga o A TARDE no Google

O Esporte Clube Vitória enfrenta o Fluminense na próxima sexta-feira, 6, e deve ter o retorno de um jogador importante no seu elenco para a partida. Após perder o último compromisso da equipe baiana, Mateus Silva volta a ser opção para a comissão técnica.

Após sofrer um trauma no tórax durante o empate com o Athletico e ser substituído, Mateus Silva ficou de fora da derrota para o Coritiba, no último sábado, 31. Recuperado, o lateral-direito já voltou a treinar normalmente.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Durante treino realizado nesta terça-feira, 3, no CT Manoel Pontes Tanajura, o defensor participou integralmente das atividades com os demais companheiros. Ele deve ser relacionado pela comissão técnica para o duelo com os cariocas.

Outro atleta que esteve envolvido normalmente nas atividades foi o volante Walace, que também perdeu o jogo no Couto Pereira por causa de uma pubalgia.

Ramon não participa do treino

Ainda em recuperação de lesão muscular na coxa, Ramon não participou do treinamento desta tarde. O lateral-esquerdo realizou apenas atividades à parte com o preparador físico assistente Diego Almeida.

Vitória x Fluminense

O Vitória recebe o Fluminense às 20h da próxima sexta-feira, 6, no Barradão. A partida é válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.