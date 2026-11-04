De volta ao Barradão, Vitória encara adversário que sofre fora de casa

Próximo adversário do Esporte Clube Vitória, o Fluminense sofre de um problema já conhecido nos arredores do Barradão. O time carioca é um dos melhores mandantes do Campeonato Brasileiro, mas sofre quando sai dos seus domínios.

Considerando as três principais competições que disputou (Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores), o Fluminense possui menos de 32% de aproveitamento como visitante. Fora do Maracanã, o Tricolor Carioca venceu apenas três vezes, além de 11 empates e nove derrotas.

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Trazendo o recorte apenas para as partidas da Série A, o Flu mantém números praticamente idênticos. A campanha é de 31,3% de aproveitamento dos pontos, sendo apenas a 10ª melhor entre todos os participantes da competição.

Recorte de 17 jogos expõe fragilidade

Após derrotar o Santos por 3 a 2 na Vila Belmiro, ainda no dia 19 de abril, o Fluminense disputou 17 jogos fora de casa e saiu vencedor em apenas dois deles. A equipe chegou a ficar 13 compromissos sem vencer como visitante.

O jejum foi encerrado apenas em 20 de setembro, quando o Flu bateu o Corinthians por 3 a 1 na Neo Química Arena. De lá para cá foram mais três partidas disputadas como visitante, com duas derrotas para Flamengo e Chapecoense, além da eliminação para o Palmeiras na Copa Libertadores.

Apesar de terem derrotado o Palmeiras por 1 a 0 em pleno Nubank Parque, os comandados do treinador Marcão foram superados na disputa de pênaltis. Com isso, resta apenas o Brasileirão em disputar para o próximo adversário do Vitória.

Últimos jogos do Fluminense fora de casa

Chapecoense 2 x 1 Fluminense (Brasileirão 2026);

Palmeiras 0 x 1 Fluminense [5x3 nos pênaltis] (Copa Libertadores 2026) ;

; Flamengo 1 x 0 Fluminense (Brasileirão 2026);

Corinthians 1 x 3 Fluminense (Brasileirão 2026) ;

; Platense 2 x 1 Fluminense (Copa Libertadores 2026);

Atlético-MG 3 x 1 Fluminense (Brasileirão 2026);

Athletico-PR 3 x 3 Fluminense (Brasileirão 2026);

Rivadavia 1 x 1 Fluminense [4x5 nos pênaltis] (Copa Libertadores 2026);

Botafogo 1 x 1 Fluminense (Brasileirão 2026);

Vasco 0 x 0 Fluminense (Copa do Brasil 2026);

Grêmio 1 x 1 Fluminense (Brasileirão 2026);

Cruzeiro 1 x 1 Fluminense (Brasileirão 2026);

Mirassol 1 x 0 Fluminense (Brasileirão 2026);

Rivadavia 1 x 1 Fluminense (Copa Libertadores 2026);

Internacional 2 x 0 Fluminense (Brasileirão 2026);

Bolívar 2 x 0 Fluminense (Copa Libertadores 2026);

Operário-PR 0 x 0 Fluminense (Copa do Brasil 2026).

Chapecoense 2x1 Fluminense - Brasileirão - Foto: Marcelo Gonçalves | Fluminense

Vitória x Fluminense

O Vitória recebe o Fluminense às 20h da próxima sexta-feira, 6, no Barradão. A partida, que marca a estreia do técnico interino Cleber dos Santos, é válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.