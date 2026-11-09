Grêmio sofre nova punição da Fifa antes de enfrentar o Bahia

A situação financeira do Grêmio, próximo adversário do Esporte Clube Bahia pelo Campeonato Brasileiro, ganhou mais um capítulo negativo. O clube gaúcho sofreu o quarto transfer ban da Fifa em um intervalo de um mês e igualou Santos e Amazonas como as equipes brasileiras com mais punições desse tipo aplicadas pela entidade.



As equipes se enfrentam no dia 18 de novembro, após a pausa para a Data Fifa, às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), pela 35ª rodada da Série A.



A nova sanção foi aplicada na última sexta-feira e impede o Tricolor gaúcho de registrar jogadores por até três janelas de transferências ou até que a dívida que motivou a punição seja quitada.



Dívida por contratação de Tiago Volpi motivou nova punição

De acordo com o Grêmio, a dívida que resultou no quarto transfer ban está relacionada à contratação do goleiro Tiago Volpi junto ao Toluca, do México, em janeiro de 2025. O jogador rescindiu seu contrato com o clube gaúcho no início de 2026, embora o vínculo tivesse validade até o fim desta temporada.



Antes da nova penalidade, o Grêmio já havia sido punido por débitos referentes às contratações de Monsalve e Cuéllar. O primeiro foi adquirido junto ao Independiente Medellín, da Colômbia, em 2024, e posteriormente emprestado ao Estudiantes, da Argentina.



Já Cuéllar rescindiu seu contrato com o Tricolor em fevereiro deste ano e acertou com o Deportivo Cali, da Colômbia. Segundo informações do ge, no momento do distrato, ficou acordado o pagamento de aproximadamente R$ 15 milhões ao volante colombiano, de 34 anos. O contrato do jogador com o Grêmio tinha validade até dezembro de 2026.





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Grêmio também sofre sanções da Anresf

Além das punições aplicadas pela Fifa, o Grêmio também foi alvo de sanções da Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (Anresf), órgão independente criado pela CBF para fiscalizar o cumprimento das regras de fair play financeiro no futebol brasileiro.



O clube gaúcho recebeu um bloqueio temporário que o impede de registrar novos jogadores sem autorização da agência. Além disso, foi notificado para quitar pagamentos em atraso dentro do prazo estabelecido, sob risco de multa de R$ 100 mil e aplicação de um transfer ban doméstico.



Ranking de transfer bans da Fifa no Brasil

Com a nova punição, o Grêmio chegou a quatro sanções da Fifa e passou a dividir a liderança do ranking brasileiro com Santos e Amazonas.

Confira a lista: