BRASILEIRÃO 2026
Grêmio sofre nova punição da Fifa antes de enfrentar o Bahia
Clube gaúcho recebeu a quarta punição da entidade em um mês
A situação financeira do Grêmio, próximo adversário do Esporte Clube Bahia pelo Campeonato Brasileiro, ganhou mais um capítulo negativo. O clube gaúcho sofreu o quarto transfer ban da Fifa em um intervalo de um mês e igualou Santos e Amazonas como as equipes brasileiras com mais punições desse tipo aplicadas pela entidade.
As equipes se enfrentam no dia 18 de novembro, após a pausa para a Data Fifa, às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), pela 35ª rodada da Série A.
A nova sanção foi aplicada na última sexta-feira e impede o Tricolor gaúcho de registrar jogadores por até três janelas de transferências ou até que a dívida que motivou a punição seja quitada.
Dívida por contratação de Tiago Volpi motivou nova punição
De acordo com o Grêmio, a dívida que resultou no quarto transfer ban está relacionada à contratação do goleiro Tiago Volpi junto ao Toluca, do México, em janeiro de 2025. O jogador rescindiu seu contrato com o clube gaúcho no início de 2026, embora o vínculo tivesse validade até o fim desta temporada.
Antes da nova penalidade, o Grêmio já havia sido punido por débitos referentes às contratações de Monsalve e Cuéllar. O primeiro foi adquirido junto ao Independiente Medellín, da Colômbia, em 2024, e posteriormente emprestado ao Estudiantes, da Argentina.
Já Cuéllar rescindiu seu contrato com o Tricolor em fevereiro deste ano e acertou com o Deportivo Cali, da Colômbia. Segundo informações do ge, no momento do distrato, ficou acordado o pagamento de aproximadamente R$ 15 milhões ao volante colombiano, de 34 anos. O contrato do jogador com o Grêmio tinha validade até dezembro de 2026.
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Grêmio também sofre sanções da Anresf
Além das punições aplicadas pela Fifa, o Grêmio também foi alvo de sanções da Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (Anresf), órgão independente criado pela CBF para fiscalizar o cumprimento das regras de fair play financeiro no futebol brasileiro.
O clube gaúcho recebeu um bloqueio temporário que o impede de registrar novos jogadores sem autorização da agência. Além disso, foi notificado para quitar pagamentos em atraso dentro do prazo estabelecido, sob risco de multa de R$ 100 mil e aplicação de um transfer ban doméstico.
Ranking de transfer bans da Fifa no Brasil
Com a nova punição, o Grêmio chegou a quatro sanções da Fifa e passou a dividir a liderança do ranking brasileiro com Santos e Amazonas.
Confira a lista:
- Grêmio, Santos e Amazonas: 4
- Internacional: 3
- Corinthians e Fortaleza: 2
- São Paulo, Figueirense, Atlético-GO, Colorado (PR), Miramar (PB), Retrô (PE) e Flamengo (SE): 1