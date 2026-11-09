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PIVETE DE AÇO

Promessa da base retorna ao Bahia após passagem pela Série B

Atacante encerrou sua passagem pelo Avaí antes da última rodada da competição

Téo Mazzoni
Por
| Atualizada em
Caio Suassuna retorna ao Bahia antes do fim da Série B
Caio Suassuna retorna ao Bahia antes do fim da Série B - Foto: Divulgação / Flickr - Avaí

O atacante Caio Suassuna está de volta ao Esporte Clube Bahia. Emprestado ao Avaí, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, inicialmente até o fim da temporada, o jovem revelado pelas categorias de base teve seu retorno antecipado.

De acordo com informações obtidas pelo portal A TARDE, a decisão foi tomada pelo Avaí, que optou por liberar o atacante antes do previsto em contrato. Dessa forma, o atleta de 19 anos já não integrou o elenco da equipe na última partida, contra o São Bernardo, pela 37ª rodada da Série B.

Com isso, o jogador retornou ao Bahia e foi liberado para o período de férias antes da reapresentação para a disputa do Campeonato Baiano de 2027. A informação da liberação do atleta foi divulgada inicialmente pelo ge

A última partida de Caio com a camisa do Avaí foi contra o Náutico, no dia 31 de outubro. Na ocasião, o atacante foi titular no confronto válido pela 36ª rodada da segunda divisão nacional.

Ao todo, Caio Suassuna disputou oito partidas pelo clube catarinense, sendo sete como titular, e marcou um gol, contra o Londrina, pela 32ª rodada da Série B. O tento, inclusive, foi o primeiro do atacante como profissional.

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Empréstimo visava dar experiência no futebol profissional

O empréstimo de Caio Suassuna teve como principal objetivo proporcionar ao jovem atacante uma sequência de jogos em uma competição profissional. O Bahia, no entanto, já previa o retorno do atleta para a disputa do Campeonato Baiano de 2027.

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Atacante é destaque nas categorias de base do Bahia

Caio Suassuna chegou ao Bahia em 2025 para integrar a equipe Sub-20. Em sua primeira temporada pelo clube, disputou cinco partidas.

Foi em 2026, porém, que o jovem passou a se destacar com mais intensidade. Pelas categorias de base, Suassuna acumula 23 jogos na temporada, com 15 gols marcados e duas assistências.

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Além da trajetória no futebol, o atacante carrega um sobrenome conhecido da cultura brasileira: Caio Suassuna é sobrinho do escritor nordestino Ariano Suassuna.

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Caio Suassuna Esporte Clube Bahia

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