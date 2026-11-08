Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.BAHIA

QUASE FINALISTAS

"Meu coração está dilacerado", desabafa Yanne após eliminação do Bahia

Goleira pediu desculpas à torcida tricolor após derrota por 3 a 2 para o Flamengo

Marina Branco
Por
Bahia e Flamengo na Copa do Brasil
Bahia e Flamengo na Copa do Brasil - Foto: Divulgação I CBF

A eliminação do Bahia na semifinal da Copa do Brasil Feminina foi dolorosa para toda a torcida, mas também para as que lutaram por esse sonho em campo - dentre elas, a goleira Yanne.

Após a derrota por 3 a 2 para o Flamengo, que encerrou a participação das Mulheres de Aço na competição, a jogadora de 23 anos utilizou as redes sociais para expressar a frustração com o resultado e pedir desculpas à torcida tricolor.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Destaque da equipe durante a temporada e convocada para a Seleção Brasileira, Yanne viveu uma noite difícil, marcada por uma falha que contribuiu para um dos gols da equipe carioca.

Em uma publicação carregada de emoção, a goleira revelou o quanto desejava disputar a decisão do torneio e afirmou que nunca havia sentido uma dor tão grande por uma eliminação.

"Tudo que consigo sentir é dor, meu coração está dilacerado com essa eliminação, nunca doeu tanto. Só Deus sabe o quanto eu sonhava com essa final, mas confio nEle e sei que vou me reerguer novamente. Perdão, torcida tricolor, vocês não mereciam isso", escreveu.

Yanne contra o Flamengo
Yanne contra o Flamengo - Foto: Vinicius Gentil

O desabafo aconteceu depois de uma partida em que o Bahia chegou a marcar duas vezes, com Cássia e Ellen Santana, mas não conseguiu evitar a derrota. Após o empate sem gols no confronto de ida, o Flamengo venceu por 3 a 2 e garantiu a classificação à final.

Durante o jogo, Yanne cometeu um erro em uma cobrança de tiro de meta, lance que terminou no gol de Núbia. A goleira também sofreu o terceiro gol rubro-negro, marcado por Fabiola Sandoval.

A eliminação interrompeu a campanha das Mulheres de Aço em mais uma semifinal nacional, depois de uma temporada em que o clube alcançou resultados importantes no futebol feminino.

Leia Também:

MARÉ CRESCENTE

Travessia Mar-Grande Salvador ajuda nadadores baianos a evoluir
Travessia Mar-Grande Salvador ajuda nadadores baianos a evoluir imagem

A TARDE DESTAQUE

O quarteto da Bahia que virou o grande trunfo do Brasil para a Copa do Mundo de 2027
O quarteto da Bahia que virou o grande trunfo do Brasil para a Copa do Mundo de 2027 imagem

NA CHUVA

Brasileiros batem na classificação do GP de São Paulo de Fórmula 1
Brasileiros batem na classificação do GP de São Paulo de Fórmula 1 imagem

De heroína da classificação à frustração na semifinal

O momento vivido por Yanne contrasta com outras atuações decisivas da goleira ao longo da trajetória recente do Bahia.

Uma das protagonistas da ascensão das Mulheres de Aço, a atleta se destacou especialmente nas disputas eliminatórias, com defesas importantes que ajudaram a equipe a avançar em competições nacionais.

Entre os momentos de maior destaque está a classificação diante do Palmeiras, quando defendeu uma cobrança de Tainá Maranhão na disputa de pênaltis, vencida pelo Bahia por 5 a 4.

Flamengo e Bahia na Copa do Brasil
Flamengo e Bahia na Copa do Brasil - Foto: Divulgação I CBF

A atuação reforçou a importância da goleira para o elenco e consolidou sua condição de uma das principais referências da equipe. Na Copa do Brasil Feminina, o Tricolor também havia superado o São Paulo nas quartas de final, com vitória por 3 a 1 no placar agregado, garantindo presença entre os quatro melhores times do torneio.

O confronto contra o Flamengo representava a oportunidade de alcançar uma final histórica. A derrota, entretanto, encerrou o sonho tricolor e provocou a manifestação emocionada da camisa 1.

Goleira vive temporada de destaque

Apesar da frustração na Copa do Brasil, Yanne atravessa um dos momentos mais importantes de sua carreira. Natural de Salvador e criada entre Conceição do Coité e Olindina, a goleira chegou ao Bahia em 2024, depois de passar pelas categorias de formação do Vitória e da Ferroviária.

Desde então, tornou-se peça importante da equipe que conquistou a Série A2 do Campeonato Brasileiro e os títulos baianos de 2024 e 2025, além de participar das campanhas históricas do clube nas competições nacionais.

Yanne contra o Flamengo
Yanne contra o Flamengo - Foto: Vinicius Gentil

O desempenho também abriu as portas da Seleção Brasileira principal, e em 2026, Yanne recebeu sua primeira convocação para a equipe nacional, acrescentando um novo capítulo a uma trajetória que já incluía participações nas seleções de base.

A goleira disputou o Mundial Sub-20 de 2022 e conquistou o Campeonato Sul-Americano da categoria.

Agora, a eliminação diante do Flamengo representa um capítulo doloroso dessa trajetória. Ao reconhecer publicamente a frustração e pedir desculpas aos torcedores, Yanne também reafirmou a intenção de superar o resultado e continuar trabalhando.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

copa do brasil eliminação Esporte Clube Bahia Yanne

Relacionadas

Mais lidas