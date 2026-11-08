"Meu coração está dilacerado", desabafa Yanne após eliminação do Bahia

A eliminação do Bahia na semifinal da Copa do Brasil Feminina foi dolorosa para toda a torcida, mas também para as que lutaram por esse sonho em campo - dentre elas, a goleira Yanne.

Após a derrota por 3 a 2 para o Flamengo, que encerrou a participação das Mulheres de Aço na competição, a jogadora de 23 anos utilizou as redes sociais para expressar a frustração com o resultado e pedir desculpas à torcida tricolor.

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Destaque da equipe durante a temporada e convocada para a Seleção Brasileira, Yanne viveu uma noite difícil, marcada por uma falha que contribuiu para um dos gols da equipe carioca.

Em uma publicação carregada de emoção, a goleira revelou o quanto desejava disputar a decisão do torneio e afirmou que nunca havia sentido uma dor tão grande por uma eliminação.

"Tudo que consigo sentir é dor, meu coração está dilacerado com essa eliminação, nunca doeu tanto. Só Deus sabe o quanto eu sonhava com essa final, mas confio nEle e sei que vou me reerguer novamente. Perdão, torcida tricolor, vocês não mereciam isso", escreveu.

Yanne contra o Flamengo - Foto: Vinicius Gentil

O desabafo aconteceu depois de uma partida em que o Bahia chegou a marcar duas vezes, com Cássia e Ellen Santana, mas não conseguiu evitar a derrota. Após o empate sem gols no confronto de ida, o Flamengo venceu por 3 a 2 e garantiu a classificação à final.

Durante o jogo, Yanne cometeu um erro em uma cobrança de tiro de meta, lance que terminou no gol de Núbia. A goleira também sofreu o terceiro gol rubro-negro, marcado por Fabiola Sandoval.

A eliminação interrompeu a campanha das Mulheres de Aço em mais uma semifinal nacional, depois de uma temporada em que o clube alcançou resultados importantes no futebol feminino.

De heroína da classificação à frustração na semifinal

O momento vivido por Yanne contrasta com outras atuações decisivas da goleira ao longo da trajetória recente do Bahia.

Uma das protagonistas da ascensão das Mulheres de Aço, a atleta se destacou especialmente nas disputas eliminatórias, com defesas importantes que ajudaram a equipe a avançar em competições nacionais.

Entre os momentos de maior destaque está a classificação diante do Palmeiras, quando defendeu uma cobrança de Tainá Maranhão na disputa de pênaltis, vencida pelo Bahia por 5 a 4.

Flamengo e Bahia na Copa do Brasil - Foto: Divulgação I CBF

A atuação reforçou a importância da goleira para o elenco e consolidou sua condição de uma das principais referências da equipe. Na Copa do Brasil Feminina, o Tricolor também havia superado o São Paulo nas quartas de final, com vitória por 3 a 1 no placar agregado, garantindo presença entre os quatro melhores times do torneio.

O confronto contra o Flamengo representava a oportunidade de alcançar uma final histórica. A derrota, entretanto, encerrou o sonho tricolor e provocou a manifestação emocionada da camisa 1.

Goleira vive temporada de destaque

Apesar da frustração na Copa do Brasil, Yanne atravessa um dos momentos mais importantes de sua carreira. Natural de Salvador e criada entre Conceição do Coité e Olindina, a goleira chegou ao Bahia em 2024, depois de passar pelas categorias de formação do Vitória e da Ferroviária.

Desde então, tornou-se peça importante da equipe que conquistou a Série A2 do Campeonato Brasileiro e os títulos baianos de 2024 e 2025, além de participar das campanhas históricas do clube nas competições nacionais.

Yanne contra o Flamengo - Foto: Vinicius Gentil

O desempenho também abriu as portas da Seleção Brasileira principal, e em 2026, Yanne recebeu sua primeira convocação para a equipe nacional, acrescentando um novo capítulo a uma trajetória que já incluía participações nas seleções de base.

A goleira disputou o Mundial Sub-20 de 2022 e conquistou o Campeonato Sul-Americano da categoria.

Agora, a eliminação diante do Flamengo representa um capítulo doloroso dessa trajetória. Ao reconhecer publicamente a frustração e pedir desculpas aos torcedores, Yanne também reafirmou a intenção de superar o resultado e continuar trabalhando.