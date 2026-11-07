Brasileiros batem na classificação do GP de São Paulo de Fórmula 1

A classificação para o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 terminou de forma frustrante para os dois brasileiros do grid. Neste sábado, 7, Gabriel Bortoleto, da Audi, e Rafael Câmara, da Haas, sofreram acidentes em momentos diferentes da sessão e ficaram fora da disputa pela pole position em Interlagos.

Em uma atividade marcada por chuva forte, aquaplanagens e uma paralisação de mais de uma hora, Lando Norris, da McLaren, garantiu o melhor tempo e largará na primeira posição neste domingo, 8.

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Bortoleto foi o primeiro brasileiro a bater. Durante o Q1, o piloto perdeu o controle do carro na subida da Junção, atingiu o muro e danificou a asa traseira de sua Audi. Sem condições de retornar à pista, terminou a primeira parte da classificação na última colocação.

Câmara, por sua vez, conseguiu superar uma rodada no Q1 e avançou para a segunda fase em sua primeira classificação na Fórmula 1. No Q2, entretanto, o pernambucano perdeu o controle da Haas enquanto tentava melhorar seu tempo, saiu da pista e também atingiu a barreira de proteção.

Apesar dos acidentes, os brasileiros ganharam posições no grid por causa das punições aplicadas a outros competidores. Câmara, que terminou a classificação em 13º, largará em 11º. Bortoleto, inicialmente o 22º colocado, partirá da 19ª posição.

Bortoleto bate no Q1 e revive frustração de 2025

Gabriel Bortoleto chegou à classificação com boas expectativas após apresentar desempenho positivo nos treinos livres. Entretanto, a chuva mudou completamente as condições da pista e comprometeu a tentativa do brasileiro de avançar à segunda fase.

A sessão começou sob forte instabilidade climática. Antes mesmo de os pilotos registrarem suas primeiras voltas rápidas, a quantidade de água no asfalto provocou problemas de visibilidade e aquaplanagens, levando a direção de prova a interromper a atividade com bandeira vermelha.

Após uma paralisação de 1h24min, os carros retornaram à pista utilizando pneus específicos para chuva intensa.

Foi nesse cenário que Bortoleto perdeu o controle da Audi na subida da Junção e atingiu o muro. A batida provocou danos na asa traseira, impedindo o brasileiro de continuar na classificação.

Bortoleto em Interlagos - Foto: Reprodução I X

Com o pior tempo do Q1, o piloto foi eliminado ainda na primeira fase, repetindo a frustração vivida em Interlagos na temporada anterior. Em 2025, quando defendia a Sauber, Bortoleto também sofreu um acidente no GP de São Paulo e abandonou a corrida principal ainda na primeira volta.

Agora, em sua segunda participação na etapa brasileira como piloto da Fórmula 1, terá de buscar uma recuperação durante a prova de domingo.

Rafael Câmara supera rodada, mas bate no Q2 em estreia

A classificação de Rafael Câmara também foi marcada por dificuldades, embora o pernambucano tenha conseguido avançar além do Q1 e conquistado um bom resultado. Aos 21 anos, o piloto disputa seu primeiro Grande Prêmio de Fórmula 1, representando a Haas diante da torcida brasileira.

Nos primeiros minutos de atividade, Câmara rodou na pista molhada, sofreu um furo de pneu e danificou a asa dianteira do carro. Apesar do incidente, conseguiu retornar aos boxes, realizar os reparos necessários e voltar à pista.

O brasileiro melhorou sua marca e terminou o Q1 com o 13º melhor tempo, garantindo participação na segunda fase da classificação. No Q2, Câmara vinha em uma volta rápida que poderia colocá-lo entre os dez primeiros colocados. Entretanto, perdeu o controle da Haas em uma curva, passou pela grama e atingiu o muro.

Batida de Rafa Câmara em Interlagos - Foto: Reprodução I X

O acidente provocou o encerramento antecipado da sessão e deixou o estreante fora da disputa pelo Q3. O pernambucano pediu desculpas à equipe pelo rádio, e apesar da eliminação, ganhou duas posições no grid após as penalizações de outros pilotos.

Assim, Câmara começará sua primeira corrida na Fórmula 1 em 11º lugar, próximo da zona de pontuação.

Chuva paralisa classificação por mais de uma hora

O mau tempo foi um dos principais protagonistas da classificação em Interlagos. A chuva ganhou intensidade pouco antes do início do Q1, levando algumas equipes a trocar os pneus intermediários pelos compostos destinados a condições de pista extremamente molhada.

Mesmo assim, a visibilidade rapidamente ficou comprometida, enquanto diversos carros apresentavam dificuldades para manter a aderência. Diante do risco de acidentes, a direção de prova acionou a bandeira vermelha antes que os pilotos completassem suas primeiras voltas cronometradas.

A sessão permaneceu interrompida por 1h24min, até que as condições permitissem a retomada das atividades. Quando os carros voltaram ao circuito, as posições mudaram constantemente, com os competidores buscando aproveitar os momentos em que a pista apresentava melhores condições.

Além de Bortoleto, foram eliminados no Q1 Franco Colapinto, Pierre Gasly, Lance Stroll, Valtteri Bottas e Sergio Pérez. No Q2, a chuva continuou interferindo no desempenho dos pilotos, e Max Verstappen sequer entrou na pista, já que cumpriria uma punição que o colocaria no fim do grid, enquanto Arvid Lindblad enfrentou problemas com o carro.

A batida de Rafael Câmara encerrou antecipadamente a segunda fase. George Russell registrou o melhor tempo do Q2, com 1min27s049.

Norris conquista terceira pole consecutiva em Interlagos

Enquanto os brasileiros enfrentaram dificuldades, Lando Norris conseguiu aproveitar as condições da pista para assegurar sua terceira pole position consecutiva no GP de São Paulo.

O britânico da McLaren, campeão mundial de 2025, liderou o Q1 e manteve um ritmo competitivo ao longo das sessões seguintes.

No Q3, Norris registrou a volta mais rápida antes que a chuva voltasse a ganhar intensidade. Com a pista cada vez mais molhada, os adversários não conseguiram melhorar suas marcas nos minutos finais.

Lando Norris em Interlagos - Foto: Reprodução I X

O resultado colocou o piloto em um grupo restrito da história de Interlagos. Antes dele, apenas Felipe Massa e Mika Häkkinen haviam conseguido conquistar três poles consecutivas no circuito.

George Russell terminou a classificação com o segundo melhor tempo, mas perderá cinco posições no grid por alterações em componentes de seu carro. Dessa forma, Kimi Antonelli, da Mercedes, ocupará a segunda posição na largada, ao lado de Norris.

Liam Lawson, da Racing Bulls, partirá em terceiro, seguido por Nico Hülkenberg, da Audi, dupla de Gabriel Bortoleto, e Isack Hadjar, da Red Bull. Charles Leclerc, que terminou a classificação em quarto, também foi penalizado e largará apenas em 14º.

Veja o grid de largada do GP de São Paulo

Lando Norris | McLaren Kimi Antonelli | Mercedes Liam Lawson | Racing Bulls Nico Hülkenberg | Audi Isack Hadjar | Red Bull Oliver Bearman | Haas George Russell | Mercedes Fernando Alonso | Aston Martin Alexander Albon | Williams Oscar Piastri | McLaren Rafael Câmara | Haas Arvid Lindblad | Racing Bulls Carlos Sainz | Williams Charles Leclerc | Ferrari Franco Colapinto | Alpine Pierre Gasly | Alpine Lance Stroll | Aston Martin Valtteri Bottas | Cadillac Gabriel Bortoleto | Audi Max Verstappen | Red Bull Sergio Pérez | Cadillac Lewis Hamilton | Ferrari

A corrida principal do Grande Prêmio de São Paulo está marcada para este domingo, 8, com transmissão da TV Globo a partir das 13h30, pelo horário de Brasília.