Richarlison provoca após polêmica envolvendo mansão do pai de Neymar

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

O jogador brasileiro Richarlison, atacante do Tottenham, aproveitou uma polêmica envolvendo a família de Neymar para retribuir uma provocação feita pelo jogador do Santos semanas antes.

Na sexta-feira, 6, Richarlison comentou uma publicação nas redes sociais sobre a disputa judicial envolvendo Neymar da Silva Santos, pai e empresário de Neymar, e a compra de uma mansão avaliada em R$ 95 milhões, em Tamboré, em Santana de Parnaíba (SP).

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Então ele não leu o contrato, né?”, escreveu o atacante, em referência à resposta que recebeu de Neymar no fim de outubro, quando os dois trocaram provocações nas redes sociais.

O que aconteceu?

A troca de provocações começou no fim de outubro, quando Richarlison ironizou o senador Flávio Bolsonaro (PL) após a derrota na disputa presidencial.

Na ocasião, o atacante do Tottenham comentou a ida de Flávio para os Estados Unidos e publicou imagens geradas por inteligência artificial em que ele mesmo aparecia aproveitando uma mansão em Angra dos Reis (RJ).

Na legenda, provocou: "Então não tem ninguém na ilha, né?".

Veja:

A publicação fazia referência à disputa judicial pela posse de uma propriedade na Ilha Comprida, em Angra dos Reis, envolvendo Richarlison, Flávio e o advogado Willer Tomaz.

Neymar, então, respondeu ao ex-companheiro de Seleção Brasileira com outra provocação: "Próxima vez lê o contrato, seu moleque".

Entenda a disputa envolvendo o pai de Neymar

A disputa que motivou o comentário de Richarlison envolve a compra de uma mansão avaliada em R$ 95 milhões, no bairro Tamboré, em Santana de Parnaíba (SP).

A empresa que vendeu o imóvel, D.Y.T.T. Administradora de Imóveis, entrou com uma ação na Justiça de São Paulo cobrando R$ 58,9 milhões da família de Neymar. O conflito começou por causa de um acordo fechado em maio de 2025.

Pelo contrato, R$ 17,5 milhões seriam pagos na assinatura, enquanto outros R$ 32 milhões seriam quitados com a entrega de uma casa da família de Neymar em Alphaville, avaliada nesse mesmo valor.

A empresa, porém, afirma que não aceita mais receber a propriedade como parte do pagamento e exige que os R$ 32 milhões sejam pagos em dinheiro.