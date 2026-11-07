Brasil leva 6 a 0 da Coreia e encerra Copa do Mundo Feminina Sub-17

O caminho da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Feminina Sub-17 de 2026 chegou ao fim - neste sábado, 7, o Brasil foi goleado por 6 a 0 pela Coreia do Norte, no Complexo Mohammed VI, em Rabat, no Marrocos, e terminou o torneio na quarta colocação.

Apesar do resultado negativo na despedida, a equipe igualou sua melhor campanha na história da competição, alcançada pela primeira vez em 2025.

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As norte-coreanas, no entanto, dominaram o confronto desde os primeiros minutos e não deram chances de reação às brasileiras. Kim Won Sim, Ri Ui Gyong, duas vezes, Ri Ye Rim, Yu Jong Hyang e Ri Kyong Im marcaram os gols que garantiram à Coreia do Norte a medalha de bronze.

O resultado também marcou o segundo ano consecutivo em que o Brasil foi eliminado da disputa por medalhas diante das norte-coreanas. Em 2025, as seleções se enfrentaram na semifinal, também com vitória da Coreia do Norte. Desta vez, o reencontro aconteceu na decisão pelo terceiro lugar.

Coreia do Norte domina primeiro tempo e abre vantagem

A superioridade norte-coreana ficou evidente desde o início da partida. Com dificuldades para superar a marcação adversária, o Brasil permaneceu grande parte do primeiro tempo no campo de defesa e não conseguiu finalizar na direção do gol defendido por Kim Son Gyong.

A Coreia do Norte, por outro lado, explorou os espaços deixados pela equipe brasileira e criou oportunidades principalmente em jogadas rápidas.

A pressão deu resultado aos 11 minutos, quando Kim Won Sim abriu o placar. Mesmo em vantagem, as norte-coreanas mantiveram o ritmo ofensivo e impediram que o Brasil encontrasse alternativas para equilibrar o confronto.

Aos 43 minutos, Ri Ui Gyong ampliou a diferença, levando a Coreia do Norte para o intervalo com dois gols de vantagem.

Durante a primeira etapa, que teve 12 minutos de acréscimos, a seleção asiática acumulou mais de dez finalizações, enquanto o Brasil não conseguiu ameaçar a goleira adversária.

Brasil e Coreia na Copa - Foto: Fabio Souza/CBF

Goleada foi confirmada no segundo tempo

Na volta do intervalo, o panorama da partida não mudou. A Coreia do Norte manteve o controle das ações e transformou a vantagem construída no primeiro tempo em uma goleada.

Ri Ui Gyong voltou a balançar as redes, completando seu segundo gol na partida. Ri Ye Rim, Yu Jong Hyang e Ri Kyong Im também marcaram, fechando o placar em 6 a 0.

Sem conseguir reagir à intensidade ofensiva das adversárias, o Brasil terminou o confronto sem marcar gols e se despediu da competição com sua derrota mais dura na reta final do torneio.

A vitória garantiu à Coreia do Norte o terceiro lugar no Mundial, enquanto a Seleção Brasileira ficou fora do pódio pela segunda edição consecutiva.

Brasil iguala melhor campanha de sua história no Mundial

Apesar da goleada na última partida, o quarto lugar representa a manutenção da melhor marca brasileira na Copa do Mundo Feminina Sub-17.

Até 2025, o Brasil nunca havia alcançado a semifinal da competição. Na edição daquele ano, também realizada no Marrocos, a equipe chegou pela primeira vez à disputa entre as quatro melhores seleções do mundo e terminou na quarta colocação.

Em 2026, a Seleção voltou a alcançar a mesma fase, repetindo o resultado histórico, mas novamente sem conquistar uma medalha. A Coreia do Norte, por sua vez, ampliou sua tradição na categoria. Com o bronze deste sábado, chegou ao sétimo pódio em Copas do Mundo Femininas Sub-17.

A seleção asiática é tetracampeã do torneio, com títulos conquistados em 2008, 2016, 2024 e 2025. Também foi vice-campeã em 2012 e terminou na quarta colocação em 2010. A final da Copa será disputada por Japão e Nigéria.

Para o Brasil, a edição de 2026 termina com o contraste entre a evolução demonstrada ao alcançar novamente as semifinais e a goleada sofrida na despedida. A Seleção deixa o Marrocos entre as quatro melhores equipes do mundo na categoria, mas ainda em busca de sua primeira medalha no torneio.