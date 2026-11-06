Jogador do Brasileirão expõe ameaças à família após pênalti cometido

O zagueiro Rodrigo Moledo, do Coritiba, se pronunciou nas redes sociais após cometer o pênalti que deu a vitória ao Internacional no confronto entre as equipes na última terça-feira, 3, na 34ª rodada do Brasileirão. O atleta explicou o lance que aconteceu no Estádio Beira-Rio e relatou que familiares estão sendo ameaçados por conta do resultado.

Em texto divulgado nesta sexta-feira, 6, Rodrigo Moledo reconheceu o erro ao cometer um pênalti em cima de Juninho nos acréscimos.

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“Naquele lance, não vi a aproximação do adversário e acabei tomando uma decisão equivocada. Entendo a frustração de todos, mas não há ninguém mais frustrado com o que aconteceu do que eu. Sei da importância daquele lance, reconheço que poderia ter tomado uma decisão diferente e assumo integralmente minha responsabilidade pelo ocorrido”, iniciou o defensor de 39 anos.

Ao longo do pronunciamento, o zagueiro do Coritiba revelou que a família tem sido alvo de ameaças nas redes sociais. De acordo com ele, nenhum erro justifica ataques aos familiares.

“Também preciso falar sobre algo que ultrapassa os limites do futebol. Minha família vem recebendo ameaças nas redes sociais, uma situação que não pode ser normalizada. Entendo as críticas e a frustração pelo resultado, mas nenhum erro dentro de campo justifica ameaças ou ataques aos familiares de um atleta. Peço respeito e que minha família seja preservada”, revelou.

Confira o pronunciamento do atleta

Pronunciamento de Rodrigo Moledo - Foto: Reprodução | Redes sociais

Reação da torcida do Coritiba

Após a derrota para o Internacional, resultado que manteve o Coritiba na briga contra o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, a torcida organizada Império Alviverde pediu a saída de Rodrigo Moledo do clube.

“Estamos em um momento decisivo da temporada, disputando cada ponto como uma final. Não há espaço para jogadores que não compreendem o tamanho da responsabilidade que é defender o Coritiba. EXIGIMOS A SAÍDA IMEDIATA DE MOLEDO DO CLUBE!”, escreveu o perfil oficial da torcida nas redes sociais.

Com o revés, o Coritiba está na 12ª colocação, com 42 pontos, somente cinco à frente do Corinthians, que é o primeiro time da zona de rebaixamento.

Ligação de Moledo com o Internacional

A situação ganhou um componente particular pela ligação de Rodrigo Moledo com o Internacional.

Antes de defender o Coritiba, o zagueiro acumulou três passagens pelo clube gaúcho, somando quase 250 partidas e quatro títulos, sendo três Campeonatos Gaúchos e uma Recopa Sul-Americana.