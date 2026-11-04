Briga contra o rebaixamento; torcida do coxa exige saída de zagueiro após pênalti feito

A derrota do Coritiba para o Internacional por 1 a 0, na noite de terça-feira, 3, no Beira-Rio, teve um protagonista para a torcida alviverde. Autor do pênalti que definiu o resultado nos acréscimos do segundo tempo, o zagueiro Rodrigo Moledo, ex-jogador do clube gaúcho, tornou-se alvo de críticas nas redes sociais e teve sua saída exigida pela Império Alviverde, principal torcida organizada do Coxa.

O lance aconteceu aos 49 minutos da etapa final, quando Moledo levantou a perna em uma disputa dentro da área e atingiu Juninho. Inicialmente, o árbitro deixou a jogada seguir, mas foi chamado pelo árbitro de vídeo e, após revisar as imagens, assinalou a penalidade. Alerrandro assumiu a cobrança e marcou o gol que garantiu a vitória colorada.

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O resultado teve consequências importantes na parte inferior da tabela do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo, o Internacional chegou aos 38 pontos, assumiu provisoriamente a 16ª colocação e deixou a zona de rebaixamento. O Coritiba, por sua vez, permaneceu com 42 pontos e ainda não assegurou matematicamente sua permanência na Série A de 2027.

Organizada chama pênalti de "inaceitável"

A reação mais dura partiu da Império Alviverde, que publicou uma nota nas redes sociais cobrando o desligamento imediato do defensor. A organizada classificou a atuação de Moledo como vergonhosa e acusou o jogador de irresponsabilidade em um momento decisivo da temporada.

"A Império Alviverde manifesta sua revolta e indignação com a atuação vergonhosa de Moledo na partida de hoje. O pênalti cometido é simplesmente inaceitável, uma demonstração de irresponsabilidade e desrespeito com uma camisa que carrega uma história centenária", afirmou.

A torcida ressaltou que o Coritiba ainda precisa conquistar pontos para escapar do rebaixamento e considerou inadmissível uma falha dessa natureza na reta final da competição.

"Estamos em um momento decisivo da temporada, disputando cada ponto como uma final. Não há espaço para jogadores que não compreendem o tamanho da responsabilidade que é defender o Coritiba", escreveu.

"Exigimos a saída imediata de Moledo do clube! A torcida não abandona, não se omite e faz a sua parte nas arquibancadas. Respeitem o Coritiba! Respeitem sua história! Respeitem sua torcida!", completou.

O protesto se somou às manifestações de outros torcedores nas redes sociais do jogador, com pedidos para que ele deixe o elenco e cobranças por providências da direção alviverde.

Ex-Inter, Moledo recebe agradecimentos de colorados

A situação ganhou um componente particular pela ligação de Rodrigo Moledo com o Internacional. Antes de defender o Coritiba, o zagueiro acumulou três passagens pelo clube gaúcho, somando quase 250 partidas e quatro títulos, três Campeonatos Gaúchos e uma Recopa Sul-Americana.

Após o pênalti que garantiu a vitória do Colorado, torcedores do Inter passaram a comentar nas publicações do defensor, em tom de agradecimento.

"Obrigado, Moledo. Te amamos" e "Sempre te amarei, Moledo" foram algumas das mensagens publicadas por colorados. Diante da repercussão, Moledo restringiu o acesso ao próprio perfil no Instagram.

Técnico interino defende zagueiro após críticas

Apesar da pressão da torcida, o técnico interino Guilherme Bossle adotou um discurso de proteção ao elenco e afirmou que a falha será analisada internamente.

"Em relação ao Moledo, a gente trabalha com igualdade na hora de um equívoco ou de um gol. É uma coisa que vamos tratar internamente, mas aqui a gente defende todo mundo. A gente ganha todo mundo junto, a gente perde todo mundo junto", declarou, em entrevista coletiva após a partida.

O treinador explicou que ainda não havia conversado com o defensor porque ele foi submetido ao exame antidoping e não participou da reunião no vestiário depois do confronto.

Contratado em 2025, Moledo tem sido utilizado como alternativa na defesa do Coritiba. Em 2026, disputou 13 partidas, sendo três como titular no Campeonato Brasileiro. Antes da falha no Beira-Rio, havia marcado dois gols de cabeça no empate contra o Athletico-PR, pelo clássico Atletiba.

Coritiba ainda luta contra o rebaixamento

A derrota deixou o Coritiba com 42 pontos e adiou a confirmação da permanência na primeira divisão. Restando quatro rodadas para o encerramento da Série A, o clube ainda precisa somar pontos para afastar definitivamente o risco de queda.

Bossle reconheceu a importância dos próximos compromissos, mas demonstrou confiança na reação da equipe.

"Nós vamos nos manter na Série A. Nós vamos com essa entrega e aplicação. A gente vai estar na Série A de 2027. São mais quatro jogos que a gente tem para fazer a nossa pontuação internamente", afirmou.

O Coritiba terá pela frente Santos, Bahia, Flamengo e Palmeiras. O primeiro compromisso será diante do Santos, em 18 de novembro, às 19h30, no Couto Pereira. Depois, visitará o Bahia na Arena Fonte Nova, no dia 21, às 17h30.