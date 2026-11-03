Skatepark de Salvador recebe etapa decisiva de circuito nacional

O Skatepark do Subúrbio, localizado na orla de Praia Grande, em Salvador, receberá a terceira e última etapa de 2026 do Circuito Banco do Brasil de Skate. As disputas acontecem nos dias 7 e 8 de novembro, com participação de atletas profissionais nas modalidades Park e Street, nas categorias Feminino Pro e Masculino Pro.

A competição terá premiação total de R$ 240 mil e contará com pontuação válida para o ranking profissional da Confederação Brasileira de Skateboarding (CBSk). Na modalidade Street, os participantes também terão a oportunidade de buscar projeção no cenário internacional.

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Skatepark do Subúrbio recebe competição nacional

Com aproximadamente 5 mil metros quadrados, o Skatepark do Subúrbio conta com pistas destinadas às modalidades olímpicas Park e Street. O equipamento foi inaugurado pelo Governo da Bahia na orla de Praia Grande e integra as intervenções de urbanização relacionadas à implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador e Região Metropolitana.

VLT ligado ao Skatepark do Subúrbio - Foto: Divulgação

Além de ampliar as opções de esporte e lazer para os moradores do Subúrbio Ferroviário, o espaço oferece estrutura para receber competições de alcance nacional. A realização do circuito também busca fortalecer a ocupação dos equipamentos públicos e estimular a movimentação econômica e cultural da região.

O Circuito Banco do Brasil de Skate é gratuito e reúne, em uma mesma competição, as duas modalidades olímpicas. Os resultados das etapas contribuem para a classificação dos atletas no ranking profissional da CBSk.

Etapa de Street terá conexão com circuito internacional

Na modalidade Street, a competição contará com o selo SLS Select Series, plataforma da Street League Skateboarding (SLS) que aproxima o cenário brasileiro das disputas internacionais.

O formato funciona como uma via de acesso ao SLS Championship Tour e permite que os skatistas busquem uma vaga em uma etapa do campeonato internacional no ano seguinte, conforme os critérios de classificação estabelecidos pela competição.

1 de 5 Competição de Skate no Skatepark do Subúrbio | Foto: Divulgação

2 de 5 Competição de Skate no Skatepark do Subúrbio | Foto: Divulgação

3 de 5 Competição de Skate no Skatepark do Subúrbio | Foto: Divulgação

4 de 5 Competição de Skate no Skatepark do Subúrbio | Foto: Divulgação

5 de 5 Competição de Skate no Skatepark do Subúrbio | Foto: Divulgação

Programação em Praia Grande

As atividades começam na quinta-feira, 5, com o lançamento do evento, uma exposição de fotografias de Thiago Aquino e um coquetel de recepção aos atletas na Estação Calçada.

Na sexta-feira, 6, estão previstos o reconhecimento das pistas, os treinos dos competidores e atividades com projetos sociais. Já no sábado, 7, acontecem as classificatórias de Park e Street, além de shows na Praça da Amendoeira.

Skatepark do Subúrbio - Foto: Divulgação

O encerramento será no domingo, 8, com as finais de Park e as semifinais e finais de Street. As disputas também serão transmitidas pelos canais oficiais da Skate Brasil e da SLS, conforme o calendário de cada modalidade.

Inscrições para atletas

As inscrições são gratuitas, mas destinadas exclusivamente a skatistas profissionais pré-classificados e habilitados pela CBSk. O cadastro deve ser feito pelo sistema SGI da Confederação, com situação regularizada, até 4 de novembro de 2026.

Skatepark do Subúrbio

Calendário do Circuito Banco do Brasil de Skate

A etapa de Salvador encerra a edição de 2026 do circuito. Antes da passagem pela capital baiana, a competição foi realizada em outras duas cidades: