ESPORTES
Skatepark de Salvador recebe etapa decisiva de circuito nacional
Competição será realizada nos dias 7 e 8 com premiação de R$ 240 mil
O Skatepark do Subúrbio, localizado na orla de Praia Grande, em Salvador, receberá a terceira e última etapa de 2026 do Circuito Banco do Brasil de Skate. As disputas acontecem nos dias 7 e 8 de novembro, com participação de atletas profissionais nas modalidades Park e Street, nas categorias Feminino Pro e Masculino Pro.
A competição terá premiação total de R$ 240 mil e contará com pontuação válida para o ranking profissional da Confederação Brasileira de Skateboarding (CBSk). Na modalidade Street, os participantes também terão a oportunidade de buscar projeção no cenário internacional.
Skatepark do Subúrbio recebe competição nacional
Com aproximadamente 5 mil metros quadrados, o Skatepark do Subúrbio conta com pistas destinadas às modalidades olímpicas Park e Street. O equipamento foi inaugurado pelo Governo da Bahia na orla de Praia Grande e integra as intervenções de urbanização relacionadas à implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador e Região Metropolitana.
Além de ampliar as opções de esporte e lazer para os moradores do Subúrbio Ferroviário, o espaço oferece estrutura para receber competições de alcance nacional. A realização do circuito também busca fortalecer a ocupação dos equipamentos públicos e estimular a movimentação econômica e cultural da região.
O Circuito Banco do Brasil de Skate é gratuito e reúne, em uma mesma competição, as duas modalidades olímpicas. Os resultados das etapas contribuem para a classificação dos atletas no ranking profissional da CBSk.
Etapa de Street terá conexão com circuito internacional
Na modalidade Street, a competição contará com o selo SLS Select Series, plataforma da Street League Skateboarding (SLS) que aproxima o cenário brasileiro das disputas internacionais.
O formato funciona como uma via de acesso ao SLS Championship Tour e permite que os skatistas busquem uma vaga em uma etapa do campeonato internacional no ano seguinte, conforme os critérios de classificação estabelecidos pela competição.
Competição de Skate no Skatepark do Subúrbio | Competição de Skate no Skatepark do Subúrbio | Competição de Skate no Skatepark do Subúrbio | Competição de Skate no Skatepark do Subúrbio | Competição de Skate no Skatepark do Subúrbio |
Programação em Praia Grande
As atividades começam na quinta-feira, 5, com o lançamento do evento, uma exposição de fotografias de Thiago Aquino e um coquetel de recepção aos atletas na Estação Calçada.
Na sexta-feira, 6, estão previstos o reconhecimento das pistas, os treinos dos competidores e atividades com projetos sociais. Já no sábado, 7, acontecem as classificatórias de Park e Street, além de shows na Praça da Amendoeira.
O encerramento será no domingo, 8, com as finais de Park e as semifinais e finais de Street. As disputas também serão transmitidas pelos canais oficiais da Skate Brasil e da SLS, conforme o calendário de cada modalidade.
Inscrições para atletas
As inscrições são gratuitas, mas destinadas exclusivamente a skatistas profissionais pré-classificados e habilitados pela CBSk. O cadastro deve ser feito pelo sistema SGI da Confederação, com situação regularizada, até 4 de novembro de 2026.
Calendário do Circuito Banco do Brasil de Skate
A etapa de Salvador encerra a edição de 2026 do circuito. Antes da passagem pela capital baiana, a competição foi realizada em outras duas cidades:
- Curitiba (PR): de 4 a 6 de setembro, com disputas de Park e Street;
- Barueri (SP): de 25 a 27 de setembro, com disputas de Park e Street;
- Salvador (BA): de 6 a 8 de novembro, com disputas de Park e Street.