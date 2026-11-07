Fórmula 1 mantém Grande Prêmio de Interlagos no Brasil até 2035

Quem está vivendo com alegria o GP de Interlagos pode esperar pelo menos mais nove anos de alegria - a Fórmula 1 anunciou, neste sábado, 7, a renovação do contrato para a realização do Grande Prêmio de São Paulo no Autódromo de Interlagos até 2035.

O novo acordo acrescenta cinco temporadas ao vínculo anterior, que tinha validade até 2030, e assegura a permanência da corrida no calendário da principal competição do automobilismo mundial.

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A confirmação aconteceu durante o fim de semana do GP de São Paulo de 2026, pouco antes do início do terceiro treino livre. O anúncio foi realizado em conjunto pela Fórmula 1 e pelos organizadores da etapa brasileira, que destacaram a importância histórica de Interlagos e o crescimento do evento nos últimos anos.

De acordo com o comunicado oficial, o contrato prevê a continuidade de investimentos da Prefeitura de São Paulo na infraestrutura do autódromo e na organização da corrida, com o objetivo de manter os padrões exigidos pela categoria para a realização de eventos internacionais.

Presidente e CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali comemorou a extensão do vínculo e destacou a importância do público brasileiro para a competição.

"O Brasil é uma parte importante na história da Fórmula 1 e do nosso futuro, e eu estou muito feliz por essa extensão de cinco anos nos permitir continuar correndo em São Paulo até 2035", disse.

"A paixão de nossos fãs brasileiros é extraordinária, e toda vez que nós retornamos a Interlagos sentimos a energia deles nas arquibancadas e na cidade de São Paulo", completou.

Prefeitura de São Paulo manterá investimentos em Interlagos

A renovação também foi celebrada pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que destacou os benefícios econômicos e turísticos associados à realização da Fórmula 1 na capital paulista.

Segundo o prefeito, a ampliação do contrato oferece maior segurança para o planejamento de investimentos e fortalece a posição da cidade no calendário de grandes eventos internacionais.

"São Paulo tem uma longa tradição e uma relação histórica com a Fórmula 1. Manter essa parceria significa garantir a previsibilidade para investimentos, fortalecer o calendário de grandes eventos e consolidar a posição da cidade como uma referência global para sediar competições internacionais", declarou.

Pista de Interlagos - Foto: FIA

A Prefeitura continuará responsável por investimentos relacionados à modernização de Interlagos, estrutura que recebe a Fórmula 1 e outras competições automobilísticas ao longo do ano.

O CEO do GP de São Paulo, Alan Adler, também comemorou o acordo e destacou a relação construída entre a organização brasileira e a categoria.

"Interlagos é um circuito único, admirado pelos pilotos, equipes e fãs de todas as partes do mundo. Foi o pano de fundo de corridas memoráveis e é uma parte integral da história da Fórmula 1", afirmou.

GP de São Paulo supera marca de 300 mil torcedores

O aumento da presença do público em Interlagos também ajuda a explicar a importância da etapa brasileira para a Fórmula 1. Em 2025, o Grande Prêmio de São Paulo recebeu aproximadamente 303 mil torcedores ao longo do fim de semana, superando os 291 mil registrados na edição de 2024.

Interlagos na Fórmula 1 - Foto: FIA

A categoria também destacou o perfil de sua audiência no Brasil. Segundo os dados apresentados, 44% dos fãs brasileiros são mulheres, enquanto 41% têm menos de 35 anos, números que evidenciam a presença de um público diversificado e jovem.

A Fórmula 1 informou ainda que possui cerca de 5,5 milhões de seguidores nas redes sociais no recorte divulgado sobre o público brasileiro. O crescimento da audiência, associado à tradição de Interlagos, fortalece o papel do GP de São Paulo entre as etapas do calendário mundial.

Brasil tem cinco vencedores na história do Grande Prêmio

A permanência da corrida também preserva uma trajetória marcada por conquistas de pilotos brasileiros. Ao longo da história do Grande Prêmio do Brasil, cinco representantes do país conseguiram vencer diante da torcida: Ayrton Senna, Emerson Fittipaldi, Felipe Massa, José Carlos Pace e Nelson Piquet.

Senna, Fittipaldi, Massa e Pace conquistaram vitórias no Autódromo de Interlagos. Já Piquet venceu a corrida brasileira no antigo circuito de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.

A edição de 2026, inclusive, terá um significado especial para o automobilismo nacional. Neste domingo, 8, o pernambucano Rafael Câmara fará sua estreia na categoria pela Haas, tornando-se o 34º brasileiro a disputar uma corrida de Fórmula 1.

Rafa Câmara na Fórmula 1 - Foto: FIA

O piloto se juntará a Gabriel Bortoleto, atualmente na Audi, garantindo a presença de dois brasileiros no grid de uma mesma prova após quase uma década.

Com o novo contrato, São Paulo assegura a continuidade do evento até 2035 e amplia a perspectiva de investimentos de longo prazo em Interlagos, que seguirá como a principal sede da Fórmula 1 no Brasil.