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FIM DA LINHA

Bahia perde para Flamengo e cai na semi da Copa do Brasil

Mulheres de Aço foram derrotadas por 3 a 2 no Rio de Janeiro e encerraram a campanha histórica

Marina Branco
Por
Flamengo e Bahia na Copa do Brasil
Flamengo e Bahia na Copa do Brasil - Foto: Divulgação I CBF

A caminhada brilhante do Bahia na Copa do Brasil Feminina terminou na noite deste sábado, 7. As Mulheres de Aço foram derrotadas pelo Flamengo por 3 a 2, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta das semifinais da competição.

Núbia, Fernandinha e Fabiola Sandoval marcaram os gols do Rubro-Negro, enquanto Cássia e Ellen Santana balançaram as redes para o Tricolor.

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Após o empate sem gols na partida de ida, disputada na Arena Fonte Nova, as duas equipes entraram em campo precisando de uma vitória para avançar à decisão. Com o resultado, o Flamengo garantiu a classificação, enquanto o Bahia encerrou sua participação a um passo de disputar a final nacional.

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Falha na saída de bola coloca Bahia em desvantagem

O Flamengo abriu o placar logo aos quatro minutos do primeiro tempo. Após uma falha da goleira Yanne em uma cobrança de tiro de meta, a zagueira Núbia aproveitou a oportunidade para colocar as donas da casa em vantagem.

Apesar do início desfavorável, o Bahia conseguiu se reorganizar e passou a ocupar mais o campo ofensivo. As Mulheres de Aço aumentaram a pressão sobre a defesa rubro-negra e encontraram o empate aos 36 minutos, quando Cássia converteu uma cobrança de pênalti.

O gol recolocou o Tricolor na disputa pela classificação e deixou o confronto novamente aberto para o segundo tempo.

Flamengo abre vantagem, e Bahia reage nos minutos finais

Na volta do intervalo, as duas equipes intensificaram a busca pelo gol que garantiria uma vaga na final. O Flamengo conseguiu retomar a vantagem com Fernandinha e, aos 38 minutos, ampliou o placar com Fabiola Sandoval.

Na jogada do terceiro gol, a atacante recebeu um passe de Letícia na entrada da área, cortou a marcação e finalizou no contrapé de Yanne, fazendo 3 a 1 para a equipe carioca.

Mesmo com a desvantagem de dois gols na reta final, o Bahia continuou buscando uma reação. Aos 42 minutos, Ellen Santana arriscou uma finalização da entrada da área. O chute saiu fraco, mas a goleira Vivi Holzel falhou ao deixar a bola passar entre as pernas.

Com o placar em 3 a 2, as Mulheres de Aço ainda tentaram buscar o empate nos últimos minutos, mas não conseguiram evitar a eliminação.

Bahia e Flamengo na Copa do Brasil
Bahia e Flamengo na Copa do Brasil - Foto: Divulgação I CBF

Bahia encerra campanha na semifinal

A derrota interrompeu a caminhada do Bahia na Copa do Brasil Feminina após uma disputa equilibrada contra o Flamengo. No primeiro confronto, realizado em Salvador, as equipes haviam empatado por 0 a 0, deixando a definição da vaga inteiramente para o jogo no Rio de Janeiro.

A classificação às semifinais reforça o crescimento do futebol feminino tricolor em uma temporada marcada por resultados importantes. Em 2026, as Mulheres de Aço também alcançaram pela primeira vez as semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino, tornando-se o primeiro clube nordestino a chegar a essa fase da Série A1 no atual formato.

Na ocasião, o Bahia eliminou o Palmeiras nas quartas de final, nos pênaltis, antes de enfrentar o Corinthians na disputa por uma vaga na decisão.

Flamengo e Bahia na Copa do Brasil
Flamengo e Bahia na Copa do Brasil - Foto: Divulgação I CBF

Flamengo enfrentará o Internacional na final

Com a classificação, o Flamengo avançou à final da Copa do Brasil Feminina e terá o Internacional como adversário.

As Gurias Coloradas garantiram a outra vaga neste domingo, 8, ao eliminarem o Red Bull Bragantino nos pênaltis, em Bragança Paulista.

A decisão colocará frente a frente Flamengo e Internacional na disputa pelo título da competição. Para o Bahia, resta o encerramento de uma campanha que levou o clube até as quatro melhores equipes do torneio nacional.

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copa do brasil Esporte Clube Bahia flamengo

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