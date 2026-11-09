Bahia vê chances de ir à Libertadores dispararem sem entrar em campo

Sem sequer entrar em campo, o Esporte Clube Bahia viu sua probabilidade de classificação para a Libertadores de 2027 pelo Campeonato Brasileiro disparar após a definição de um dos finalistas da Copa do Brasil desta temporada.



Classificação do Palmeiras para a decisão da Copa do Brasil ampliou o número de vagas na Libertadores - Foto: Luis Acosta/AFP

Palmeiras na final da Copa do Brasil amplia vagas para a Libertadores pelo Brasileirão

Isso porque a classificação do Palmeiras para a decisão da Copa do Brasil ampliou de cinco para seis o número de vagas para a Libertadores de 2027 por meio do Brasileirão. De acordo com o regulamento da CBF, os dois finalistas da competição garantem lugar no torneio continental: o campeão entra diretamente na fase de grupos, enquanto o vice-campeão disputa a etapa preliminar.



Dessa forma, como o Palmeiras já tem presença assegurada na Libertadores por sua campanha no Brasileirão, a vaga é repassada ao sexto colocado da Série A, posição ocupada atualmente pelo Bahia.



Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Bahia chega a 75,3% de chances de classificação para a Libertadores

Com a mudança, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) apontou um aumento de quase 30 pontos percentuais na probabilidade de classificação do Tricolor para a competição continental.



De acordo com o instituto, o Bahia agora tem aproximadamente 75,3% de chances de disputar a Libertadores de 2027, contra 45,6% registrados após a derrota para o Cruzeiro, na última quinta-feira, 5, antes da ampliação do número de vagas pelo Brasileirão.



Apesar do aumento, o Bahia permanece como o 6º com maior probabilidade de disputar a próxima edição da Libertadores entre as equipes da Série A.



Chances de classificação para a Libertadores de 2027:

1. Flamengo e Palmeiras – 100%

2. Cruzeiro – 99,99%

3. Fluminense – 99,42%

4. Athletico-PR – 86,4%

5. Bahia – 75,3%

6. Atlético-MG – 29,4%

7. Santos – 5,1%

8. Bragantino – 4%

9. São Paulo – 0,24%

10. Vasco – 0,17%

11. Botafogo – 0,006%

12. Coritiba – 0,002%



1 de 4 | Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

2 de 4 Esquadrão teve aumento de 1,3 ponto percentual nas projeções | Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

3 de 4 | Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

4 de 4 | Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

Bahia volta a campo contra o Grêmio pela 35ª rodada

O Bahia só voltará a campo no dia 18 de novembro, após a pausa para a Data Fifa. Na ocasião, o Tricolor enfrentará o Grêmio, às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Bahia ocupa a sexta posição e segue na briga pelo G-4

O Bahia ocupa a 6ª posição do Campeonato Brasileiro, com 53 pontos conquistados. A equipe está a quatro pontos do Fluminense, primeiro clube dentro do G-4, e a apenas um do Athletico-PR, que aparece na quinta colocação.