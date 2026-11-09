Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.BAHIA

RUMO A GLÓRIA ETERNA

Bahia vê chances de ir à Libertadores dispararem sem entrar em campo

Esquadrão foi beneficiado pela classificação do Palmeiras para a final da Copa do Brasil

Téo Mazzoni
Por
Probabilidade de classificação do Esquadrão saltou de 45,6% para 75,3%
Probabilidade de classificação do Esquadrão saltou de 45,6% para 75,3% - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

Sem sequer entrar em campo, o Esporte Clube Bahia viu sua probabilidade de classificação para a Libertadores de 2027 pelo Campeonato Brasileiro disparar após a definição de um dos finalistas da Copa do Brasil desta temporada.

Classificação do Palmeiras para a decisão da Copa do Brasil ampliou o número de vagas na Libertadores
Classificação do Palmeiras para a decisão da Copa do Brasil ampliou o número de vagas na Libertadores - Foto: Luis Acosta/AFP

Palmeiras na final da Copa do Brasil amplia vagas para a Libertadores pelo Brasileirão

Isso porque a classificação do Palmeiras para a decisão da Copa do Brasil ampliou de cinco para seis o número de vagas para a Libertadores de 2027 por meio do Brasileirão. De acordo com o regulamento da CBF, os dois finalistas da competição garantem lugar no torneio continental: o campeão entra diretamente na fase de grupos, enquanto o vice-campeão disputa a etapa preliminar.

Dessa forma, como o Palmeiras já tem presença assegurada na Libertadores por sua campanha no Brasileirão, a vaga é repassada ao sexto colocado da Série A, posição ocupada atualmente pelo Bahia.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Bahia chega a 75,3% de chances de classificação para a Libertadores

Com a mudança, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) apontou um aumento de quase 30 pontos percentuais na probabilidade de classificação do Tricolor para a competição continental.

De acordo com o instituto, o Bahia agora tem aproximadamente 75,3% de chances de disputar a Libertadores de 2027, contra 45,6% registrados após a derrota para o Cruzeiro, na última quinta-feira, 5, antes da ampliação do número de vagas pelo Brasileirão.

Apesar do aumento, o Bahia permanece como o 6º com maior probabilidade de disputar a próxima edição da Libertadores entre as equipes da Série A.

Chances de classificação para a Libertadores de 2027:

  • 1. Flamengo e Palmeiras – 100%
  • 2. Cruzeiro – 99,99%
  • 3. Fluminense – 99,42%
  • 4. Athletico-PR – 86,4%
  • 5. Bahia – 75,3%
  • 6. Atlético-MG – 29,4%
  • 7. Santos – 5,1%
  • 8. Bragantino – 4%
  • 9. São Paulo – 0,24%
  • 10. Vasco – 0,17%
  • 11. Botafogo – 0,006%
  • 12. Coritiba – 0,002%
  • 1 de 4 Bahia vê chances de ir à Libertadores dispararem sem entrar em campo
    |
  • 2 de 4 Esquadrão teve aumento de 1,3 ponto percentual nas projeções
    Esquadrão teve aumento de 1,3 ponto percentual nas projeções |
  • 3 de 4 Bahia vê chances de ir à Libertadores dispararem sem entrar em campo
    |
  • 4 de 4 Bahia vê chances de ir à Libertadores dispararem sem entrar em campo
    |

Leia Também:

PIVETE DE AÇO

Promessa da base retorna ao Bahia após passagem pela Série B
Promessa da base retorna ao Bahia após passagem pela Série B imagem

FUTEBOL INTERNACIONAL

Ex-Bahia vive a fase mais goleadora da carreira em temporada histórica
Ex-Bahia vive a fase mais goleadora da carreira em temporada histórica imagem

QUASE FINALISTAS

"Meu coração está dilacerado", desabafa Yanne após eliminação do Bahia
"Meu coração está dilacerado", desabafa Yanne após eliminação do Bahia imagem

Bahia volta a campo contra o Grêmio pela 35ª rodada

O Bahia só voltará a campo no dia 18 de novembro, após a pausa para a Data Fifa. Na ocasião, o Tricolor enfrentará o Grêmio, às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Bahia ocupa a sexta posição e segue na briga pelo G-4

O Bahia ocupa a 6ª posição do Campeonato Brasileiro, com 53 pontos conquistados. A equipe está a quatro pontos do Fluminense, primeiro clube dentro do G-4, e a apenas um do Athletico-PR, que aparece na quinta colocação.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Brasileirão 2026 Esporte Clube Bahia libertadores

Relacionadas

Mais lidas