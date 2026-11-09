Ex-Bahia vive a fase mais goleadora da carreira em temporada histórica

O atacante Rafael Ratão, com passagem pelo Esporte Clube Bahia, encerrou a temporada da Chinese Super League em evidência. Defendendo o Shanghai Shenhua, o brasileiro terminou o campeonato como principal goleador de sua equipe, com 20 gols e uma assistência em 29 partidas. O desempenho também o colocou na terceira posição do ranking de artilheiros de toda a competição.



A marca reforça a boa fase vivida pelo jogador desde sua chegada ao futebol asiático. Aos 30 anos, Ratão vem acumulando números expressivos nas últimas temporadas e alcançou, em 2026, mais um capítulo de destaque em sua trajetória profissional.



“Fico muito feliz por tudo o que construí nesta temporada. Foi um ano de adaptação a um novo país e a um novo clube, mas também de muito trabalho, dedicação e aprendizado. Sempre entro em campo buscando ajudar a equipe da melhor maneira possível, e poder contribuir com tantos gols é algo muito gratificante. Venho de duas temporadas muito positivas no futebol asiático e espero seguir evoluindo cada vez mais. Ainda temos objetivos importantes pela frente e quero continuar trabalhando para ajudar o Shanghai Shenhua a conquistar seus objetivos”, destacou Rafael Ratão.





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Ex-Bahia acumula 45 gols nas últimas duas temporadas

O desempenho na China dá continuidade a uma sequência positiva iniciada em 2025, quando o atacante chegou ao futebol japonês por empréstimo do Bahia para defender o Cerezo Osaka.



Desde então, o brasileiro soma 45 gols em 81 partidas, considerando suas passagens pelo Japão e pela China. Foram 23 gols na temporada de 2025 e outros 22 em 2026. Os números representam as duas temporadas mais goleadoras da carreira do jogador até o momento.



No Shanghai Shenhua, Ratão também assumiu protagonismo no setor ofensivo, encerrando a participação na Chinese Super League como líder do elenco em gols e participações diretas em tentos.





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Rafael Ratão ainda tem compromisso internacional pela frente

Apesar do encerramento do campeonato nacional chinês, o atacante ainda terá a oportunidade de ampliar suas estatísticas na temporada. O Shanghai Shenhua continuará disputando a AFC Champions League Two, competição continental na qual o brasileiro poderá ajudar a equipe a buscar novos objetivos.



Atacante disputou 54 jogos pelo Bahia

Antes de iniciar sua trajetória no futebol asiático, Rafael Ratão defendeu o Bahia. Contratado pelo Esquadrão de Aço em 2023, o atacante integrou o elenco tricolor e alternou participações entre a equipe titular e o banco de reservas.



Ao todo, foram 54 partidas com a camisa azul, vermelha e branca, além de dez gols marcados e quatro assistências. Posteriormente, o jogador foi emprestado ao Cerezo Osaka, dando início à sua passagem pelo futebol japonês.

Revelado pela Ponte Preta e com formação nas categorias de base do São Paulo, Ratão também acumulou experiências em diferentes mercados do futebol internacional. Ao longo da carreira, passou por clubes como Albirex Niigata, do Japão; Náutico; Chungju Hummel, da Coreia do Sul; Zorya, da Ucrânia; Slovan Bratislava, da Eslováquia; e Toulouse, da França.



Em seu currículo, o atacante reúne conquistas expressivas, incluindo quatro títulos da Liga Eslovaca, duas Taças da Eslováquia, além de troféus da segunda divisão e da Taça da França.