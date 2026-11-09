CAMPEONATO BAIANO FEMININO
BaVi decide o Baianão feminino; veja datas, horários e locais
Barradão será palco da partida que define o campeão baiano
A Federação Bahiana de Futebol (FBF) oficializou, nesta segunda-feira, 9, a programação dos dois confrontos que vão definir o campeão do Campeonato Baiano feminino.
Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Vitória estarão frente a frente na decisão do estadual, que será disputada em duas partidas.
Arena Cajueiro recebe o primeiro clássico da decisão
O primeiro duelo acontece na quinta-feira, 12, às 19h15, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana (BA).
A partida terá mando de campo do Bahia, que busca construir uma vantagem para o confronto decisivo.
Barradão será palco da partida que define o campeão
Já o jogo de volta está marcado para domingo, 15, às 17h, no estádio Manoel Barradas, o Barradão, com mando de campo do Vitória, onde será conhecido o campeão da competição.
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As Mulheres de Aço garantiram presença na final após encerrarem a fase classificatória na segunda colocação, atrás do Vitória.
Agora, o Bahia terá pela frente o próprio Vitória na disputa pelo título e pela conquista do heptacampeonato baiano.