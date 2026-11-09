Mãe de Oruam deixa prisão após determinação do STF

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A mãe do rapper Oruam foi liberada do Instituto Penal Djanira Dolores de Oliveira, localizado em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na manhã deste domingo, 8. Márcia Gama Nepomuceno foi transferida para a prisão domiciliar, após uma determinação do Supremo Tribunal Federal (STF).

Detida desde o dia 19 de outubro, ela recebeu uma tornozeleira eletrônica. A prisão foi efetuada durante a Operação Backbone, deflagrada pela Polícia Federal (PF), que investiga o envolvimento de um grupo na estrutura da facção criminosa Comando Vermelho (CV).

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De acordo com as investigações, os suspeitos são acusados de implementar o monopólio do fornecimento de internet em comunidades do Rio de Janeiro, permitindo apenas a contratação de redes do CV.

Outros presos na operação

Além de Márcia, outros integrantes também foram presos durante a Operação Backbone. Dentre eles, o outro filho dela, Lucas Santos Nepomuceno, conhecido como Lucca, e o do vereador Fabio Silva (Podemos).

Preso desde 1996, Marcinho VP, também foi apontado como alvo da investigação da PF. Agentes alegaram que o criminoso, que é marido de Márcia, continuava controlando as atividades empresariais exploradas nesses territórios, juntamente com outras lideranças da facção.