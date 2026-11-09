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IBIRAPUÃ

VÍDEO: polícia interrompe rinha de galos no sul da Bahia

Frequentadores tentaram fugir em direção a uma área de brejo e mata

Sara Santos
Por
| Atualizada em
Número de animais resgatados não foi informado pela Polícia Militar
Número de animais resgatados não foi informado pela Polícia Militar - Foto: Divulgação | 44ª CIPM

Uma operação da Polícia Militar interrompeu uma rinha ilegal de galos na zona rural de Ibirapuã, no sul da Bahia. A ação foi realizada na manhã do último domingo, 8, por equipes da 44ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), após denúncias sobre a realização dos combates.

Ao chegarem ao Rancho Silva, os policiais encontraram diversos veículos estacionados e identificaram uma tentativa de fuga de frequentadores em direção a uma área de brejo e mata nos fundos da propriedade. As equipes realizaram um cerco tático e conseguiram deter os envolvidos.

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No local, os militares constataram situações de maus-tratos aos animais. Os galos apresentavam lesões graves, que teriam sido provocadas durante os combates. A quantidade de apreendidos durante a operação não foram informados pela PM.

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Envolvidos foram encaminhados à delegacia

Devido à dimensão da ocorrência e à dificuldade de acesso ao local, a PM acionou o apoio de uma guarnição de Lajedão para auxiliar no isolamento da área e no deslocamento dos envolvidos.

As pessoas apontadas como responsáveis pela criação dos animais e organização das lutas foram encaminhadas à sede da 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (COORPIN), em Teixeira de Freitas.

No local, foram formalizados Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs).

Veja o vídeo:

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Tags

Ibirapuã Polícia rinha de galos

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