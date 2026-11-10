Polícia encontra tanques irregulares e prende dois suspeitos na Bahia

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Um homem de 44 anos e uma mulher de 22 foram presos nesta terça-feira, 10, durante uma operação da Polícia Civil que apura uma série de roubos contra caminhoneiros. Batizada de Rodotrem, a ação também identificou estruturas utilizadas para armazenar combustível de maneira irregular.

Segundo as investigações, o grupo criminoso abordava motoristas de veículos pesados para roubar conjuntos de pneus e retirar combustível dos caminhões. Os produtos, conforme a apuração policial, eram destinados à comercialização clandestina.

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Além das prisões preventivas relacionadas ao esquema interestadual, os dois suspeitos foram autuados em flagrante pela posse e pelo armazenamento ilegal de combustível. Durante as diligências, os policiais encontraram tanques instalados em desacordo com as normas de segurança e a legislação vigente. A prática é investigada como crime contra a ordem econômica.

Os produtos, conforme a apuração policial, eram destinados à comercialização clandestina. - Foto: Ascom-PCBA

Investigação envolve forças policiais da Bahia e do Ceará

Após as prisões, os suspeitos foram encaminhados a uma unidade policial, onde permanecem custodiados à disposição da Justiça. O material apreendido foi enviado para perícia técnica.

A Operação Rodotrem reúne equipes da Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia Territorial de Paulo Afonso, vinculada à 18ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), e da Polícia Civil do Ceará. A investigação busca apurar a atuação do grupo no esquema interestadual de roubo de cargas e veículos pesados.