Líder de ataque na Gamboa é preso em condomínio de luxo no RJ

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O líder do ataque ocorrido no bairro Gamboa, em Salvador, no último domingo, 8, foi preso nesta terça-feira, 10, em um condomínio de luxo, no Rio de Janeiro, em uma operação que investiga um grupo criminoso responsável por realizar delivery de drogas. Outras 11 pessoas foram presas, incluindo a esposa do suspeito.

O casal foi localizado em São Pedro da Aldeia (RJ), em âmbito da Operação Sandstorm, realizada de forma conjunta das polícias civis de ambos estados. Na residência, havia uma estrutura com passagem secreta para facilitar possíveis fugas.

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Ele é apontado como a principal liderança da organização criminosa, com atuação nos bairros do Comércio, Cajazeiras V e VII, Saúde, Centro e Centro Histórico, ambos na capital baiana.

Relembre o ataque na Gamboa

No último domingo, 8, um episódio de violência marcou a Gamboa, resultando em quatro presos e três fuzis apreendidos. A ação teria ocorrido após o ataque, articulado pelo suspeito, contra um grupo rival.

De acordo com as informações, mais de 20 indivíduos encapuzados e armados participaram da incursão, que resultou na morte de dois integrantes da organização rival.

Homem deixou a prisão há dois anos

O homem deixou o sistema prisional em junho de 2024, quando se deslocou para o Rio de Janeiro. Posteriormente, esteve na Bolívia e retornou à cidade fluminense há cerca de 10 dias.

Conforme informações de inteligência, ele continuaria a exercer influência sobre a organização em Salvador, com atuação relacionada à comercialização de entorpecentes e à articulação entre integrantes do grupo.

Esposa do líder também foi presa

Investigada por movimentar R$ 12.161.244 milhões, valor considerado incompatível com a renda formal declarada, a esposa da liderança também foi presa.

Conforme o Relatório de Inteligência Financeira, há pessoas jurídicas vinculadas ao CPF dela. A investigação identificou ainda deslocamentos realizados pela mulher para a Bolívia entre setembro e outubro de 2026.

Delivery de drogas teve R$ 26 milhões bloqueados

Responsável por tráfico de drogas por delivery, a organização criminosa baiana com atuação no Rio de Janeiro e São Paulo, teve R$ 26 milhões bloqueados.

No totoal, a Operação Sandstorm cumpre 63 mandados judiciais contra os integrantes que, além de envolvimento com os entorpecentes, também são acusados de crimes correlatos.

As diligências são realizadas em: