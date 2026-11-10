Jovem de 29 anos está desaparecida em Salvador há quase uma semana

Siga o A TARDE no Google

A família de Amanda de Jesus Pedra, de 29 anos, segue à procura da jovem após quase uma semana sem notícias sobre seu paradeiro. Segundo os familiares, ela foi vista pela última vez na quarta-feira, 4, nas proximidades da Estação de Metrô de Águas Claras, em Salvador.

De acordo com informações repassadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) à família, Amanda foi identificada pelo sistema na Estação Mussurunga por volta das 18h40. Dez minutos depois, às 18h50, ela chegou à Estação Águas Claras, onde permaneceu até aproximadamente 1h da manhã.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na mesma noite, por volta das 21h40, a jovem ainda manteve contato com familiares. Às 22h, tentou fazer uma chamada de vídeo para uma amiga, mas a ligação não foi atendida. Desde então, o celular está desligado e Amanda não voltou a dar notícias.

Família está preocupada com desaparecimento

Segundo a irmã, a família está preocupada porque Amanda costumava manter contato com os parentes, mesmo quando enfrentava dificuldades pessoais.

"Ela tentava largar as drogas, mas ela ia e voltava. O que está deixando a gente preocupado é que Amanda, independentemente do que ela está passando, dá notícias", relatou.

A jovem faz uso de drogas desde os 17 anos e já chegou a ser internada na Fundação Doutor Jesus. Segundo os familiares, esta é a primeira vez que Amanda desaparece.

Amanda está desempregada e é mãe de três filhos, que não moram com ela. A jovem vivia em Águas Claras, mas teria se mudado recentemente para Mussurunga, bairro onde outros familiares residem.

O portal A TARDE entrou em contato com a Polícia Civil para saber se há registro de boletim de ocorrência e se buscas estão sendo realizadas para localizar a jovem. Até a publicação desta matéria, não havia recebido retorno.