Salvador amplia atendimento veterinário para casos de esporotricose

Salvador passa a contar, a partir desta terça-feira, 10, com mais uma unidade itinerante para atendimento de animais com esporotricose. O equipamento terá capacidade para realizar até 20 atendimentos por dia e contará com médico-veterinário. O serviço busca ampliar o acesso ao diagnóstico e ao tratamento da doença, que atinge principalmente gatos e também pode ser transmitida aos seres humanos.

Para utilizar o atendimento, os tutores deverão realizar agendamento prévio pelo telefone 156. A nova unidade passa a integrar a estrutura de assistência já existente na capital baiana, que inclui a Unidade Móvel de Zoonoses (UMZ), em funcionamento desde 2022, e o consultório especializado no Hospital Municipal Veterinário, inaugurado há menos de seis meses.

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A implantação do equipamento também contou com a articulação da vereadora Marcelle Moraes, que acompanha pautas relacionadas à proteção animal. A parlamentar destacou a importância da ampliação dos serviços públicos voltados ao enfrentamento da doença.

“Fico muito feliz em ver mais essa conquista se concretizando. Há menos de seis meses conseguimos avançar com a inauguração do consultório especializado no Hospital Municipal Veterinário e, agora, temos mais um equipamento para ampliar o atendimento. É uma luta do nosso mandato e uma pauta que exige continuidade, compromisso e investimento. Quem ganha com isso são os animais e as famílias que precisam desse suporte”, afirmou.

Tutores devem realizar o agendamento prévio pelo telefone 156 para garantir atendimento na unidade móvel - Foto: Assessoria/Marcelle Moraes

A iniciativa foi viabilizada em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a Diretoria de Vigilância à Saúde e o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). Para Marcelle, a ampliação da assistência também tem impacto na saúde pública, já que a esporotricose é uma zoonose, ou seja, pode ser transmitida dos animais para as pessoas.

“A esporotricose precisa ser tratada com seriedade, informação e acesso ao atendimento. Estamos avançando para que mais famílias consigam cuidar dos seus animais e tenham o suporte necessário”, acrescentou a vereadora.