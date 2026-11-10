Bahia registra queda de 70% nos casos graves de Covid-19

A síndrome respiratória aguda grave (SRAG) associada à Covid-19 voltou a despertar preocupação em algumas regiões do país. Na Bahia, porém, os indicadores seguem distantes de um cenário de alerta.



Dados da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) mostram que, entre janeiro e outubro de 2026, foram registrados 184 casos de SRAG por Covid-19 e 14 óbitos, o que representa uma redução de 70% nos casos e de 83,3% nas mortes em comparação com o mesmo período de 2025.

Apesar do cenário controlado na Bahia, o aumento de casos em estados como Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e o Distrito Federal mantém autoridades de saúde em alerta e especialistas reforçam a importância da prevenção.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No boletim InfoGripe da Fiocruz, a Bahia está entre os estados com nível de atividade seguro do vírus -, com 75% de probabilidade de queda do número de casos.

"É importante destacar que estamos falando dos casos graves de síndrome respiratória aguda grave com confirmação para Covid-19, e não dos casos de síndrome gripal por Covid, que têm um comportamento diferente. Não há registro de aumento de casos graves por Covid na Bahia. Ainda assim, mantemos as medidas de vigilância em alerta e reforçamos a necessidade da vacinação para evitar casos graves e óbitos, pois essa continua sendo a principal medida de proteção", explica a coordenadora de vigilância sanitária da Sesab, Vânia Rebouças.

A vacina contra a Covid-19 atualmente está sendo oferecida no estado para os grupos prioritários: crianças menores de cinco anos, idosos com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde e comunidades tradicionais, além de pessoas imunocomprometidas, com deficiência permanente, com comorbidades graves, em situação de rua, privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional.

Porém, mesmo que a Bahia esteja nesse estágio de "segurança", isso não é motivo para relaxar.

Bahia está entre os estados com nível de atividade seguro do vírus

Mesmo com redução dos casos graves, a recomendação é manter a vacinação em dia e os cuidados preventivos

"O vírus continua circulando e o cenário pode mudar rápido, principalmente com viagens e aglomerações de fim de ano. O mais importante é manter a vacinação em dia", orienta o médico infectologista, pesquisador da Fiocruz Mato Grosso do Sul e professor da UFMS, Julio Croda.

Nas crianças, é preciso ficar atento à respiração rápida, costelas "afundando" ao respirar, recusa de alimentos ou líquidos e sonolência excessiva. "Procurar atendimento cedo faz diferença, porque os antivirais para Covid e gripe funcionam melhor quando iniciados nos primeiros dias, especialmente para quem tem maior risco", alerta Julio Croda, apontando que, no momento, é o número de casos de SRAG por metapneumovírus que tem crescido na Bahia.

"Ele não é novo, circula há décadas e costuma causar quadros de resfriado, mas pode evoluir para bronquiolite e pneumonia. Atinge mais crianças pequenas, principalmente menores de 2 anos, idosos e pessoas com doenças pulmonares, cardíacas ou com imunidade baixa. Não existe vacina nem antiviral. O tratamento é de suporte: hidratação, repouso, controle da febre", aconselha.