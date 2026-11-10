Medicamento de alto custo para câncer passa a ser oferecido pelo SUS

O custo pode chegar a R$ 366 mil na rede privada, mas um de seus efeitos, em conjunto com a hormonioterapia, é a redução em 32% na chance do câncer de mama retornar: esse é o abemaciclibe, um dos nove novos medicamentos para tratamento de câncer incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

O uso do fármaco vai começar no Centro Estadual de Oncologia (Cican) com a paciente Marli Nascimento, 46, que vai iniciar o tratamento nesta semana. A expectativa é que os remédios beneficiem pouco mais de 116 mil pessoas no país.

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Os novos medicamentos são: abemaciclibe, trastuzumabe, acetato de lanreotida, pazopanibe, rituximabe, abiraterona, gefitinibe, TSH recombinante (alfatirotropina) e sunitinibe. Eles são considerados de alta tecnologia e capazes de impactar na qualidade de vida e na sobrevida de pacientes com câncer de mama, próstata e outros.

Neste momento, os nove foram disponibilizados para 20 centros de tratamento, em todas as regiões do Brasil e a expectativa é que sejam expandidos para todos os centros do país até o fim do ano.

Agilidade crucial

O diretor geral do Cican, Theo Almeida, destaca o ganho para os pacientes com os novos medicamentos, como no caso de Marli. A combinação do abemaciclibe com a hormonioterapia faz com que a possibilidade de retorno do câncer de mama reduza em 32% - em determinados casos clínicos. Além do efeito prático na saúde, ele destaca que a incorporação dos novos fármacos vai causar maior agilidade nos tratamentos com a queda dos processos de judicialização.

“Sabemos que a judicialização leva certo tempo, então ter esses medicamentos incorporados ao SUS, disponíveis, quer dizer vida, oportunidade de cura, porque o tempo é um fator crucial”.

A descoberta do câncer de mama foi um baque para Marli Nascimento, mas hoje ela já realizou a mastectomia e agora segue em tratamentos complementares. Ela foi a escolhida por conta das condições do seu tratamento para ser a primeira a receber o abemaciclibe, em ato realizado no Cican, com a presença da secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana, no último dia 20. “Fiquei muito feliz, porque não é algo que esperava e vejo esse acesso ao medicamento como muito importante, acho que já deu tudo certo e agradeço muito”, comenta Marli.

Como todo medicamento, os novos fármacos não são indicados para todos os casos de suas respectivas enfermidades. O que deve acontecer é a avaliação da equipe responsável pelo acompanhamento do paciente para determinar a indicação de tratamento de acordo com o diagnóstico, o histórico clínico e os critérios definidos pelo Ministério da Saúde (MS).

O quantitativo desses medicamentos destinados à Bahia é definido com base na demanda informada pelos serviços de oncologia, informa a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

Apenas no Cican, foram diagnosticadas 414 mulheres com câncer de mama nos últimos 12 meses. A estimativa do Instituto Nacional de Câncer (Inca) é de 4.480 novos diagnósticos de câncer de mama na Bahia neste ano. Os números denotam a necessidade de tratamentos eficientes e com oferta mais ágil, como é o caso do abemaciclibe, conforme Theo. Ele explica que esses fármacos são adquiridos por meio de compra centralizada pelo MS, o que gera preços menores, porque os medicamentos são comprados em maior quantidade.

Acesso ampliado

Os nove remédios incorporados passam a ter novas aplicações por meio do SUS também, indica a coordenadora do serviço de oncologia do Hospital Aristides Maltez (HAM), Fernanda Asfora. O trastuzumabe, por exemplo, era usado no local para tratamento do câncer de mama e agora com essa incorporação a medicação vai ser usada também para o câncer de estômago. Outros medicamentos como pazopanibe e sunitinibe voltados ao câncer de rim, por exemplo, já haviam sido incorporados ao SUS, mas havia dificuldade para os pacientes terem acesso.

Agora, com a centralização da compra em larga escala pelo Ministério da Saúde, eles estão com acesso regularizado para tratamentos já previstos na rede pública. A incorporação dessas medicações é celebrada por Fernanda, que vê os remédios como um ganho significativo para a sobrevida dos pacientes. “São medicamentos que têm uma ação direcionada a algum tipo de mutação que aquele tumor apresenta, com isso vamos ter taxas de resposta melhores nos pacientes”, comenta.

Hoje, a Bahia conta com 2.327 pacientes que utilizam medicamentos oncológicos de aquisição centralizada (quando é feita pelo Ministério da Saúde). Além deles, há os que usam remédios negociados pelo Ministério e comprados pelos estados e os que recebem os insumos adquiridos diretamente pelos serviços de saúde. A coordenadora de oncologia do Hospital Mater Dei Salvador, Aknar Calabrich, ressalta que o investimento nesses nove medicamentos é fundamental para reduzir desigualdades entre os pacientes atendidos na rede pública e na saúde suplementar.

Ela reforça a importância de garantir a distribuição regular dos medicamentos e respostas céleres para o início do tratamento no momento adequado. “O tempo é determinante para os resultados na oncologia, então não basta disponibilizar tratamentos modernos, é preciso assegurar que eles cheguem aos pacientes no tempo certo”, afirma.