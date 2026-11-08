Ministério da Saúde amplia compra e garante 25 mil doses da vacina contra mpox

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O Ministério da Saúde garantiu a aquisição de 25 mil doses da vacina contra a mpox. O novo quantitativo, anunciado neste domingo, 8, representa 5 mil imunizantes a mais em relação às 20 mil doses informadas anteriormente pela pasta.

O aumento foi resultado de uma negociação com o laboratório dinamarquês responsável pela fabricação da vacina. A compra será realizada por meio do Fundo Rotatório da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), e a previsão é que os imunizantes sejam entregues nas próximas três semanas.

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Segundo o Ministério da Saúde, as novas doses vão reforçar o estoque estratégico nacional. Até o momento, o governo federal já distribuiu 3.650 doses para nove unidades da Federação, entre elas Rio de Janeiro, Ceará e Distrito Federal.

A pasta também informou que a vacina é produzida por apenas um laboratório no mundo, o que limita a disponibilidade do imunizante no mercado internacional.

Vacina contra mpox poderá render mais aplicações

Diante da oferta limitada, o Ministério da Saúde publicou uma nota técnica nesta semana orientando estados e municípios a adotarem a aplicação intradérmica da vacina.

A técnica permite utilizar um volume menor do imunizante por aplicação, mantendo a eficácia e ampliando a quantidade de doses disponíveis para vacinação.

Quem pode receber a vacina contra mpox?

No Sistema Único de Saúde (SUS), a vacinação é direcionada principalmente a pessoas que vivem com HIV/aids e apresentam contagem de linfócitos CD4 inferior a 100 células por milímetro cúbico. A quantidade reduzida dessas células indica maior vulnerabilidade do sistema imunológico e risco de desenvolver formas graves da doença.

O esquema prevê duas doses, com intervalo de 28 dias entre elas. A orientação é que as pessoas desse grupo procurem os centros de referência onde já realizam acompanhamento médico para fazer o cadastro e, posteriormente, agendar a vacinação.

Conforme a disponibilidade de doses, outros grupos também podem receber imunizantes remanescentes:

Pessoas vivendo com HIV/aids com contagem de CD4 inferior a 200 células/mm³;

Usuários de profilaxia pré-exposição ao HIV (PrEP);

Profissionais de laboratório que manipulam amostras do vírus da mpox.

Quais são os sintomas da mpox?

A mpox pode atingir pessoas de qualquer idade ou sexo. Crianças, gestantes e pessoas com o sistema imunológico comprometido estão entre os grupos que podem desenvolver formas mais graves da doença.

O período de incubação, intervalo entre a infecção e o aparecimento dos sintomas, geralmente varia de seis a 13 dias, mas pode chegar a 21 dias. As manifestações costumam durar de duas a quatro semanas.

Entre os principais sintomas estão:

Febre;

Dor de cabeça;

Dores musculares;

Cansaço;

Aumento dos linfonodos, principalmente no pescoço, nas axilas e na virilha;

Lesões na pele.

As lesões podem começar como manchas avermelhadas, evoluir para pequenas bolhas e, posteriormente, formar crostas. As feridas podem ser dolorosas e aparecer em diferentes partes do corpo.