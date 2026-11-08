Brasil pode enfrentar quase 900 mil casos de dengue em 2027; veja estados

O fenômeno climático El Niño, previsto para o próximo verão, pode aumentar o risco de dengue em algumas regiões do Brasil em 2027.



Projeções divulgadas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) na sexta-feira, 6, estimam cerca de 866 mil casos prováveis da doença no país. Apesar do alerta, os pesquisadores ressaltam que ainda existe incerteza sobre o impacto do fenômeno na próxima temporada.

Fiocruz projeta até 1,6 milhão de casos de dengue

A estimativa principal considera um cenário semelhante ao registrado em 2025 e 2026 e não inclui diretamente os possíveis efeitos do El Niño.



Ao combinar 22 modelos desenvolvidos por mais de 130 pesquisadores de oito países, a projeção aponta que há 80% de probabilidade de o Brasil registrar entre 560 mil e 1,6 milhão de casos em 2027.



O pico da doença é esperado para abril, com aproximadamente 40 mil notificações em uma semana.



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Seis estados podem registrar aumento de casos

Os modelos que consideram as variáveis climáticas indicam uma tendência mais consistente de crescimento da dengue na Região Sul.



Paraná, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Sergipe, Acre e Minas Gerais também aparecem entre os estados com possibilidade de aumento em relação à temporada anterior. Nas demais unidades da Federação, a expectativa é de um cenário próximo ou abaixo do registrado anteriormente.





Como o El Niño pode favorecer a dengue?

O El Niño é caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial, provocando alterações nos padrões de chuva e temperatura.



O aumento do calor e da umidade pode favorecer a reprodução do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Entretanto, a quantidade de casos também depende das condições climáticas locais, da população suscetível e das medidas de prevenção.

Fiocruz também prevê aumento da chikungunya

Pela primeira vez, os pesquisadores também elaboraram uma projeção nacional para a chikungunya.



A estimativa aponta mais de 90 mil casos prováveis em 2027, com tendência de crescimento principalmente no Nordeste, Sul, São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.



Para os especialistas, o possível impacto do El Niño deve servir como alerta para reforçar a vigilância e organizar a rede de atendimento.