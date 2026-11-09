Doenças reumáticas na infância: saiba diferenciar os sintomas das dores do crescimento

Associadas mais frequentemente a adultos, sobretudo idosos, as doenças reumáticas também podem afetar crianças e jovens. E podem causar muita dor, tanto física quanto emocional, sobretudo pela dificuldade de diagnóstico, que costuma demorar. Dores persistentes nas articulações, inchaço, rigidez ao acordar e dificuldade para caminhar ou brincar são sinais que não devem deixar os pais em alerta para uma melhor investigação do quadro.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR), cerca de 15 milhões de brasileiros, de todas as idades, sofrem com diferentes doenças reumatológicas. Entre o público jovem, as mais frequentes são a artrite idiopática, o lúpus eritematoso sistêmico, a dermatomiosite, as vasculites e a febre reumática. Nos primeiros anos de vida, elas podem ser confundidas com as dores do crescimento, o que acaba retardando o diagnóstico e levando a comprometimento de articulações, músculos e órgãos.

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A reumatologista pediátrica Beatriz Leão explica que, apesar dos mesmos nomes, estas doenças têm comportamentos diferentes, pois nas crianças elas costumam apresentar um quadro de hiperinflamação, com febre persistente, devido à própria imaturidade do sistema imunológico. “São doenças autoimunes, com o próprio sistema atacando o organismo e causando inflamações em órgãos como rins, olhos, pele e juntas”, detalha Beatriz, que atua na clínica Novaimuno, do Grupo CITA.

A especialista alerta que é importante os pais estarem atentos a sintomas recorrentes e não atribuam automaticamente as queixas da criança ao crescimento, que também provocam dores. Nesse caso, no entanto, são dores benignas, que aparecem mais nas pernas no final do dia e tendem a melhorar com massagens e analgésicos comuns.

“A artrite idiopática juvenil, por exemplo, pode provocar dor, inchaço e limitação dos movimentos, enquanto algumas doenças reumáticas apresentam manifestações que vão além das articulações, como manchas na pele, fraqueza muscular e febre persistente. A variedade de sintomas pode dificultar a identificação do problema, tornando a avaliação médica essencial diante de sinais persistentes ou progressivos”, detalha a médica.

Diagnóstico por exclusão, tratamentos e rede de atendimento em Salvador

Segundo Beatriz, além das dores, a presença de articulações quentes e inchadas, rigidez matinal, cansaço intenso ou dificuldade para realizar atividades habituais merece investigação. Entre crianças e adolescentes, este diagnóstico costuma ser feito por exclusão, eliminando-se, inicialmente, a possibilidade de doenças infecciosas como as respiratórias ou causadas por bactérias. Ou ainda de algum tipo de câncer.

Quando há suspeita de algo a mais, o pediatra, clínico ou ortopedista pode encaminhar o paciente ao reumatologista pediátrico, profissional que vai orientar o tratamento. Mas o desconhecimento, incluindo dos próprios profissionais de saúde, acaba fazendo com que o processo seja mais demorado. De acordo com a especialista, estas doenças são causadas por múltiplos fatores e, embora tenham um componente genético, não significa, por exemplo, que uma mulher que tenha lúpus vá transmiti-lo para seu filho.

“A avaliação pode envolver exame clínico e avaliações complementares, conforme cada caso. Já situações como febre associada a uma articulação muito dolorida e inchada, ou a incapacidade súbita de apoiar um membro, exigem atendimento urgente, pois podem indicar infecções que precisam de tratamento imediato”, ressalta a especialista, que também atua no Hospital Aliança.

O tratamento é individualizado e pode incluir medicamentos como os imunossupressores, monitoramento periódico e orientações para manter a atividade física e a rotina escolar de acordo com as condições de cada criança.

Além dos centros particulares, Salvador conta com ambulatórios especializados em reumatologia pediátrica no Hospital Universitário Professor Edgard Santos (HUPES), da UFBA, e no Hospital Santo Antônio, das Obras Sociais Irmãs Dulce. Para as famílias, a recomendação da médica é evitar a automedicação e procurar avaliação profissional quando os sintomas persistirem ou interferirem nas atividades diárias.

O impacto emocional e o risco de ansiedade e depressão

O último Congresso Brasileiro de Reumatologia, que aconteceu em setembro, em Curitiba, destacou o assunto, chamando atenção para a importância de se identificar precocemente transtornos psiquiátricos em crianças e adolescentes com doenças reumáticas. Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, esses pacientes apresentam maior risco de desenvolver transtornos como ansiedade e depressão, tornando o cuidado com a saúde mental parte essencial do tratamento.

Segundo o reumatologista Clovis Artur Almeida da Silva, coordenador da Comissão de Reumatologia Pediátrica da SBR, estudos científicos demonstram que o impacto emocional dessas doenças pode ser expressivo, com até 59% das crianças e adolescentes com doenças reumatológicas apresentando sintomas depressivos e sintomas de ansiedade em até 64% dos pacientes.

“Além dos sintomas físicos, muitos pacientes enfrentam restrições para participar de atividades esportivas e de lazer, dificuldades de socialização, alterações na imagem corporal provocadas pela própria doença ou pelos tratamentos e impactos na autoestima”, afirma o médico. “Esses fatores podem comprometer a qualidade de vida relacionada ao desempenho escolar e a adesão ao tratamento”, ressalta.

Artrose, artrite e dor nas costas são as doenças reumatológicas mais comuns

Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR), cerca de 15 milhões de brasileiros são acometidos por doenças reumáticas. São mais de 120 enfermidades já catalogadas, entre doenças inflamatórias, crônicas, autoimunes e raras, que atingem pessoas de qualquer idade.

A entidade listou os seis tipos mais comuns na população brasileira e fez recentemente uma campanha de alerta para a necessidade do diagnóstico precoce (www.reumatologia.org.br).