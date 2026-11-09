Bahia está em alerta para doenças respiratórias? Veja o que diz a Fiocruz

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A Bahia e Salvador permanecem fora dos níveis de alerta, risco ou alto risco para a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). A informação consta no boletim InfoGripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), com dados epidemiológicos até 31 de outubro de 2026.

De acordo com o levantamento, o estado não aparece entre as unidades da Federação com incidência elevada da doença ou tendência de agravamento do cenário epidemiológico. Na capital baiana, a situação também permanece fora dos níveis de alerta.

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O boletim identificou crescimento de casos associados ao metapneumovírus, vírus respiratório conhecido e de circulação habitual. No entanto, esse aumento isolado não representa uma elevação generalizada dos registros de doenças respiratórias graves na Bahia.

Em relação à Covid-19, a Fiocruz não identificou o estado entre aqueles com sinais de crescimento dos casos graves. O levantamento também não aponta aumento generalizado de ocorrências associadas à influenza ou a outros vírus respiratórios na Bahia.

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) reforça que o cenário epidemiológico geral permanece sem indicação de alerta. Apesar disso, a pasta destaca a importância da vigilância contínua da circulação dos vírus respiratórios e do acompanhamento dos indicadores de atendimento e internação.



O que é SRAG?

A Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) é uma condição que pode ser provocada por diferentes vírus respiratórios, como influenza, coronavírus e vírus sincicial respiratório, entre outros agentes.

A doença exige atenção especialmente quando há agravamento dos sintomas respiratórios, podendo demandar atendimento hospitalar e internação.