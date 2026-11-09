Café amarela os dentes? Veja mitos e verdades sobre a bebida

O consumo frequente de café pode provocar manchas na superfície dos dentes, mas a cafeína não é a principal responsável pelo efeito. A alteração de cor está relacionada aos pigmentos presentes na bebida, que podem se depositar no esmalte dentário e deixar o sorriso mais amarelado com o passar do tempo.

De acordo com a Dra. Brunna Bastos, mestre em Odontopediatria pela Universidade de São Paulo (USP) e especialista da GUM, marca de cuidados bucais da Sunstar, essas alterações são geralmente extrínsecas, ou seja, atingem a parte externa dos dentes. Isso significa que os pigmentos se acumulam na superfície dentária, diferentemente das manchas que têm origem na estrutura interna do dente.

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A frequência e a maneira de consumir a bebida também influenciam esse processo. Tomar café em pequenos goles durante várias horas, por exemplo, prolonga o contato dos pigmentos com os dentes e pode favorecer o aparecimento de manchas.

“Não é necessário abandonar o café para cuidar da saúde bucal, mas vale prestar atenção à forma como a bebida é consumida e manter uma rotina adequada de higiene. Tomar café em pequenos goles ao longo de várias horas, por exemplo, prolonga o contato com os dentes”, explica a especialista.

Café descafeinado ou com leite evita manchas?

Trocar o café tradicional pela versão descafeinada não é garantia de proteção contra o amarelamento dos dentes. Isso porque a cafeína não é o principal componente associado à alteração de cor: os pigmentos presentes na bebida também estão nas versões sem cafeína.

A adição de leite ou creme ao café também é motivo de dúvida. Um estudo publicado no periódico International Journal of Dental Hygiene analisou o potencial de descoloração de diferentes preparações da bebida e identificou menor alteração de cor em amostras de dentes bovinos expostas ao café com creme, em comparação ao café preto. O resultado, porém, não comprova que adicionar leite à bebida seja suficiente para prevenir manchas nos dentes humanos.

Portanto, tanto o café com leite quanto o descafeinado podem contribuir para a pigmentação dentária, dependendo da composição da bebida, da frequência de consumo e dos cuidados de higiene.

Como evitar manchas nos dentes causadas pelo café?

A manutenção de uma rotina adequada de higiene bucal ajuda a controlar o acúmulo de resíduos e placa bacteriana, contribuindo para a prevenção de manchas superficiais.

Entre os cuidados recomendados estão:

Escovar os dentes corretamente, com movimentos suaves;

Utilizar creme dental com flúor;

Passar fio dental diariamente;

Evitar consumir café em pequenos goles durante períodos prolongados;

Não recorrer a receitas caseiras abrasivas para tentar clarear os dentes.

A escovação também exige atenção ao momento em que é realizada. A acidez de alimentos e bebidas pode deixar o esmalte temporariamente mais suscetível ao desgaste. Por isso, escovar os dentes imediatamente após o consumo nem sempre é a melhor escolha, especialmente quando há pressão excessiva durante a higienização.

Em caso de dúvidas sobre o intervalo adequado entre tomar café e escovar os dentes, a recomendação é buscar orientação odontológica.

É preciso parar de tomar café para preservar o sorriso?

Não necessariamente. Segundo a especialista, é possível manter o consumo da bebida sem deixar de lado os cuidados com a saúde bucal. O mais importante é observar os hábitos de consumo e manter a higiene diária.

Também é importante considerar que nem toda alteração de cor está relacionada ao café. Manchas persistentes ou mudanças na coloração dos dentes podem ter diferentes causas e precisam ser avaliadas por um dentista, que poderá indicar o tratamento adequado.