Jovens também infartam? Brasil registra mais de 9 mil internações antes dos 30 anos

A morte da adolescente Iza Lara, de 16 anos, após passar mal durante o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no último domingo, 8, na Bahia, reacendeu a discussão sobre os riscos de problemas cardíacos entre jovens.

Embora o infarto seja mais comum em pessoas de idade avançada, a doença também atinge quem ainda não chegou aos 30 anos. Entre 2015 e 2024, o Brasil registrou 9.106 internações por infarto agudo do miocárdio entre pessoas de 15 a 29 anos, segundo dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DataSUS).

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Do total de hospitalizações, 56,3% ocorreram entre jovens de 25 a 29 anos. Os números mostram que problemas graves no coração também podem atingir pessoas no início da vida adulta.

Por que jovens também podem sofrer infarto?

A pouca idade não elimina os riscos de doenças cardiovasculares. Pressão alta, colesterol elevado, diabetes, sedentarismo e tabagismo estão entre os fatores que podem comprometer a saúde do coração. O histórico familiar também merece atenção.

Segundo a médica Fernanda Cavaliere, da Care Plus, um dos maiores desafios é que algumas dessas condições podem evoluir sem provocar sintomas.

“O grande obstáculo entre adultos jovens é que essas condições progridem de forma silenciosa, acumulando danos vasculares sem dar sinais evidentes. Quando a pessoa busca socorro na emergência, o dano pode já ser irreversível”, alerta.

Atendimento rápido pode salvar vidas

Estimativas do Ministério da Saúde apontam que entre 300 mil e 400 mil pessoas sofrem infarto anualmente no Brasil. A cada cinco a sete casos, um resulta em morte.

Identificar os sintomas e procurar socorro imediatamente é fundamental para evitar complicações. Segundo o Ministério da Saúde, diante da suspeita de infarto, o primeiro passo é acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pelo número 192. Ao chegar ao local, a equipe avalia o paciente e inicia os primeiros cuidados.

Durante o transporte, os profissionais podem administrar medicamentos para dissolver coágulos, quando houver indicação, além de comunicar a unidade hospitalar sobre a chegada do paciente. Com isso, o hospital pode se preparar para dar continuidade ao atendimento, agilizando os procedimentos necessários para o diagnóstico e o tratamento.

Quais são os sinais de alerta?

Os sintomas de infarto nem sempre se limitam à dor no peito. Algumas manifestações podem ser confundidas com outros problemas de saúde, atrasando a procura por atendimento.

Entre os principais sinais estão:

Dor, aperto ou pressão no peito;

Falta de ar repentina;

Suor frio;

Náuseas e mal-estar;

Dor que se espalha para braços, costas, pescoço ou mandíbula.

Diante da suspeita de infarto, a orientação é acionar imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pelo número 192, sem esperar que os sintomas desapareçam.

Como prevenir problemas cardíacos?

Segundo informações do Ministério da Saúde, a prevenção deve começar ainda na juventude, com atenção à:

alimentação;

prática de exercícios físico;

e ao acompanhamento de indicadores como pressão arterial, colesterol e glicemia.

Morte de adolescente

A estudante Iza Lara dos Santos Oliveira passou mal enquanto participava do primeiro dia de provas do Enem, em Cansanção, no norte da Bahia. Ela foi socorrida e levada ao Hospital Municipal Senhora Santana, mas não resistiu após sofrer uma parada cardiorrespiratória.

Segundo a prefeitura, a adolescente tinha histórico de problemas cardíacos e já havia passado por uma cirurgia no coração. A causa da morte não foi confirmada, e não há informações de que ela tenha sofrido um infarto.