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ESTUDANTE IZA LARA

Jovens também infartam? Brasil registra mais de 9 mil internações antes dos 30 anos

Iza, de 16 anos, morreu após infartar durante prova do Enem na Bahia

Leilane Teixeira
Por
Iza Lara dos Santos Oliveira passou mal enquanto participava do primeiro dia de provas do Enem, em Cansanção
Iza Lara dos Santos Oliveira passou mal enquanto participava do primeiro dia de provas do Enem, em Cansanção - Foto: Reprodução redes sociais

A morte da adolescente Iza Lara, de 16 anos, após passar mal durante o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no último domingo, 8, na Bahia, reacendeu a discussão sobre os riscos de problemas cardíacos entre jovens.

Embora o infarto seja mais comum em pessoas de idade avançada, a doença também atinge quem ainda não chegou aos 30 anos. Entre 2015 e 2024, o Brasil registrou 9.106 internações por infarto agudo do miocárdio entre pessoas de 15 a 29 anos, segundo dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DataSUS).

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Do total de hospitalizações, 56,3% ocorreram entre jovens de 25 a 29 anos. Os números mostram que problemas graves no coração também podem atingir pessoas no início da vida adulta.

Por que jovens também podem sofrer infarto?

A pouca idade não elimina os riscos de doenças cardiovasculares. Pressão alta, colesterol elevado, diabetes, sedentarismo e tabagismo estão entre os fatores que podem comprometer a saúde do coração. O histórico familiar também merece atenção.

Segundo a médica Fernanda Cavaliere, da Care Plus, um dos maiores desafios é que algumas dessas condições podem evoluir sem provocar sintomas.

“O grande obstáculo entre adultos jovens é que essas condições progridem de forma silenciosa, acumulando danos vasculares sem dar sinais evidentes. Quando a pessoa busca socorro na emergência, o dano pode já ser irreversível”, alerta.

Atendimento rápido pode salvar vidas

Estimativas do Ministério da Saúde apontam que entre 300 mil e 400 mil pessoas sofrem infarto anualmente no Brasil. A cada cinco a sete casos, um resulta em morte.

Identificar os sintomas e procurar socorro imediatamente é fundamental para evitar complicações. Segundo o Ministério da Saúde, diante da suspeita de infarto, o primeiro passo é acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pelo número 192. Ao chegar ao local, a equipe avalia o paciente e inicia os primeiros cuidados.

Durante o transporte, os profissionais podem administrar medicamentos para dissolver coágulos, quando houver indicação, além de comunicar a unidade hospitalar sobre a chegada do paciente. Com isso, o hospital pode se preparar para dar continuidade ao atendimento, agilizando os procedimentos necessários para o diagnóstico e o tratamento.

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Quais são os sinais de alerta?

Os sintomas de infarto nem sempre se limitam à dor no peito. Algumas manifestações podem ser confundidas com outros problemas de saúde, atrasando a procura por atendimento.

  • Entre os principais sinais estão:
  • Dor, aperto ou pressão no peito;
  • Falta de ar repentina;
  • Suor frio;
  • Náuseas e mal-estar;
  • Dor que se espalha para braços, costas, pescoço ou mandíbula.

Diante da suspeita de infarto, a orientação é acionar imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pelo número 192, sem esperar que os sintomas desapareçam.

Como prevenir problemas cardíacos?

Segundo informações do Ministério da Saúde, a prevenção deve começar ainda na juventude, com atenção à:

  • alimentação;
  • prática de exercícios físico;
  • e ao acompanhamento de indicadores como pressão arterial, colesterol e glicemia.

Morte de adolescente

A estudante Iza Lara dos Santos Oliveira passou mal enquanto participava do primeiro dia de provas do Enem, em Cansanção, no norte da Bahia. Ela foi socorrida e levada ao Hospital Municipal Senhora Santana, mas não resistiu após sofrer uma parada cardiorrespiratória.

Segundo a prefeitura, a adolescente tinha histórico de problemas cardíacos e já havia passado por uma cirurgia no coração. A causa da morte não foi confirmada, e não há informações de que ela tenha sofrido um infarto.

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DataSUS infarto jovens Saúde

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