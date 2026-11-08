Estudante de 16 anos morre após passar mal em prova do Enem na Bahia

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​Uma jovem de 16 anos morreu neste domingo, 8, após apresentar um mal súbito no começo da aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no município de Cansanção, região sisaleira da Bahia. A estudante foi identificada como Iza Lara dos Santos Oliveira.

​De acordo com as informações de testemunhas, repassadas ao portal A TARDE, a adolescente passou mal nos minutos iniciais da avaliação. Iza chegou a receber atendimento imediato e foi transferida para o Hospital Municipal Senhora Santana. Apesar dos procedimentos médicos na unidade de saúde, a jovem não resistiu.

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​Um morador da cidade e pessoa próxima à família relatou que Iza Lara possuía um histórico de cardiopatia diagnosticada.

Até o momento, órgãos oficiais e instituições de ensino ainda não divulgaram informações a respeito dos sintomas exatos manifestados pela estudante nem o nome da escola onde ela realizava a prova.



Em nota, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) lamentou a morte da estudante, identificada pelo órgão como Iza Lara dos Santos Oliveira. Segundo o instituto, ela relatou mal-estar durante a aplicação da prova, recebeu assistência e morreu no hospital.

"O Inep manifesta sua solidariedade aos familiares, amigos e à comunidade escolar neste momento de luto", informou o órgão.