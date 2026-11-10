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Atraso de salários atinge hospitais da Bahia e ameaça escalas de atendimento

Realidade em unidades de saúde é denunciada pelo Sindimed e pelo Cremeb

Ane Catarine
Por
Denúncia foi feita pelo médico cardiologista Júlio César Vieira Braga
Denúncia foi feita pelo médico cardiologista Júlio César Vieira Braga - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Profissionais de saúde de diferentes unidades da Bahia, entre elas o Hospital Geral Roberto Santos e o Hospital Dois de Julho, relatam estar há mais de três meses sem receber salários. A situação tem sido denunciada pelo Sindicato dos Médicos da Bahia (Sindimed-BA).

Em vídeo publicado nas redes sociais, o presidente da entidade, o médico cardiologista Júlio César Vieira Braga, afirmou que tem levado as denúncias à Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), atualmente comandada por Roberta Santana, mas ainda não recebeu retorno.

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Na publicação, o dirigente sindical também cita relatos de atrasos nos pagamentos no Hospital Regional de Eunápolis, na Maternidade do Instituto de Perinatologia da Bahia (Iperba), no Hospital da Mulher e no Hospital Estadual Dom Antônio Monteiro, em Senhor do Bonfim.

"Temos recebido denúncias de diversas instituições. É um problema generalizado, não pontual. Precisamos que o estado modifique a forma de prestação de serviços médicos", afirmou.

Confira a publicação:

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Uma publicação partilhada por Sindimed-BA (@sindimedbahia)

A situação também mobiliza o Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb). Os atrasos atingem profissionais contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), por empresas terceirizadas, Organizações Sociais (OSs) e como Pessoas Jurídicas (PJs).

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Atrasos afetam escalas médicas e atendimento

A falta de pagamento tem provocado pedidos de demissão e dificuldades para completar equipes de plantão, inclusive em setores considerados críticos.

O cenário pode comprometer a continuidade da assistência e a segurança dos pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O Cremeb e o Sindimed-BA orientam os profissionais a formalizarem as denúncias e cobrar a responsabilização do Estado pelos débitos das empresas terceirizadas. Em unidades administradas por Organizações Sociais, médicos relatam ainda que não há previsão oficial para a quitação dos valores em atraso.

O portal A TARDE pediu um posicionamento da Sesab referente às denúncias e aguarda retorno.

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