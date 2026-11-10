SALVADOR
Motoboy que teve o pescoço cortado por cerol passa por cirurgia
Corte causou ferimento profundo e intenso sangramento
Um motoboy ficou gravemente ferido após ter o pescoço atingido por uma linha de pipa com cerol na tarde de segunda-feira, 9, na Avenida Afrânio Peixoto, conhecida como Avenida Suburbana, no bairro do Lobato, em Salvador.
O corte foi profundo e provocou intenso sangramento. Apesar da gravidade, a vítima permaneceu consciente e recebeu os primeiros socorros de uma pessoa que estava no local.
Motoboy será submetido a cirurgia e permanece na UTI
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e contou com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA). A aeronave Fênix 02, do Grupamento de Operações Aéreas, pousou no viaduto do Lobato para realizar o transporte aeromédico do motociclista até o Hospital do Subúrbio.
Segundo informações apuradas, o homem deverá passar por cirurgia e permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Apesar da gravidade do ferimento, ele não corre risco de morte.
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Uso de cerol é proibido em Salvador
O caso reacende o alerta sobre os perigos do uso de cerol e de outros materiais cortantes em linhas de pipa, que podem provocar ferimentos graves, principalmente em motociclistas e ciclistas.
Em Salvador, uma lei municipal proíbe o uso de cerol desde 2017. Mesmo com a restrição, acidentes continuam sendo registrados. Em setembro de 2025, um cantor também foi atingido no pescoço por uma linha cortante enquanto trafegava de moto pela capital baiana.