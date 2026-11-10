DOCUMENTAÇÃO
Barradão recebe serviço gratuito para emissão da nova carteira de identidade
Atendimento acontece até 13 de novembro, das 8h às 16h30, na entrada da Academia do Leão, em Canabra
Moradores de Salvador podem aproveitar a passagem do SAC Itinerante pelo Barradão para solicitar a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). O atendimento segue até quinta-feira, 13, das 8h às 16h30, no estádio do Vitória, localizado no bairro de Canabrava, na entrada da Academia do Leão.
A emissão é gratuita e ocorre por ordem de chegada. Por dia, são distribuídas até 160 senhas, portanto, o atendimento está sujeito à disponibilidade de vagas.
Para solicitar o documento, é necessário apresentar a certidão de nascimento original, no caso de pessoas solteiras, ou a certidão de casamento original, para quem é casado. Se o documento estiver plastificado, também será preciso levar uma cópia simples.
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O que muda com a nova Carteira de Identidade?
A CIN adota o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação em todo o território nacional. O documento também permite acrescentar informações complementares, como condições de saúde (a exemplo do Transtorno do Espectro Autista (TEA) e de deficiências auditiva, visual, física e intelectual) tipo sanguíneo, fator RH e opção pela doação de órgãos.
Outra facilidade é a versão digital da identidade, disponibilizada no aplicativo GOV.BR três dias após a impressão do documento físico. A carteira também conta com um QR Code, que permite verificar sua autenticidade e consultar os dados.
Qual é o prazo de validade da CIN?
O período de validade varia conforme a idade do titular. Para crianças de até 12 anos incompletos, o documento vale por cinco anos. Já para pessoas entre 12 e 60 anos incompletos, o prazo é de dez anos. A partir dos 60 anos, a validade passa a ser indeterminada.