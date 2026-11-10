Barradão recebe serviço gratuito para emissão da nova carteira de identidade

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Moradores de Salvador podem aproveitar a passagem do SAC Itinerante pelo Barradão para solicitar a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). O atendimento segue até quinta-feira, 13, das 8h às 16h30, no estádio do Vitória, localizado no bairro de Canabrava, na entrada da Academia do Leão.

A emissão é gratuita e ocorre por ordem de chegada. Por dia, são distribuídas até 160 senhas, portanto, o atendimento está sujeito à disponibilidade de vagas.

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Para solicitar o documento, é necessário apresentar a certidão de nascimento original, no caso de pessoas solteiras, ou a certidão de casamento original, para quem é casado. Se o documento estiver plastificado, também será preciso levar uma cópia simples.

O que muda com a nova Carteira de Identidade?

A CIN adota o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação em todo o território nacional. O documento também permite acrescentar informações complementares, como condições de saúde (a exemplo do Transtorno do Espectro Autista (TEA) e de deficiências auditiva, visual, física e intelectual) tipo sanguíneo, fator RH e opção pela doação de órgãos.

Outra facilidade é a versão digital da identidade, disponibilizada no aplicativo GOV.BR três dias após a impressão do documento físico. A carteira também conta com um QR Code, que permite verificar sua autenticidade e consultar os dados.

Qual é o prazo de validade da CIN?

O período de validade varia conforme a idade do titular. Para crianças de até 12 anos incompletos, o documento vale por cinco anos. Já para pessoas entre 12 e 60 anos incompletos, o prazo é de dez anos. A partir dos 60 anos, a validade passa a ser indeterminada.