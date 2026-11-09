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FIM DO DINHEIRO?

Ônibus de Salvador terão nova forma de pagamento a partir desta terça-feira (10)

Ampliação faz parte do processo de modernização do transporte público da capital

Leilane Teixeira
Por
Prefeitos buscam subsídios federais para o transporte em um ano eleitoral
Prefeitos buscam subsídios federais para o transporte em um ano eleitoral - Foto: Jefferson Peixoto | Secom

Os passageiros de ônibus de Salvador poderão pagar a passagem por meio de QR Code a partir desta terça-feira A modalidade, que já está disponível no BRT, será ampliada para todas as linhas convencionais da capital baiana.

O pagamento será feito pelo celular, por meio do aplicativo KIM, sem a necessidade de utilizar o cartão físico SalvadorCard. Para isso, o passageiro deverá adquirir créditos via Pix e gerar um código específico para a linha em que pretende embarcar.

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Segundo o secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza, a ampliação faz parte do processo de modernização do transporte público da capital.

“Estamos avançando na modernização do sistema de transporte de Salvador, ampliando as possibilidades de pagamento e oferecendo mais comodidade aos passageiros. A chegada do QR Code a todas as linhas convencionais, além do BRT, representa um passo importante para tornar o transporte cada vez mais acessível, tecnológico e alinhado às necessidades da população”, destacou.

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Como pagar a passagem com QR Code?

Para utilizar a nova modalidade, o passageiro deverá seguir estas etapas:

  • Baixar o aplicativo KIM no celular;
  • Realizar o cadastro e criar um cartão virtual;
  • Comprar créditos utilizando o Pix;
  • Selecionar a linha de ônibus desejada;
  • Gerar o QR Code para embarque;
  • Aproximar a tela do celular do validador ao entrar no ônibus.

QR Code tem validade de 30 minutos

O código gerado terá validade de 30 minutos e poderá ser utilizado apenas uma vez, exclusivamente na linha selecionada pelo passageiro.

A modalidade também não permite integração com outras linhas de ônibus ou com o metrô. Além disso, o saldo do cartão virtual não será compartilhado com o SalvadorCard físico.

Com a ampliação, o pagamento por QR Code passa a funcionar em toda a operação convencional de ônibus e no BRT de Salvador.

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ônibus QR Code ônibus Salvador QR-CODE Salvador transporte público

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