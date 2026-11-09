MODAL DO SUBÚRBIO
VLT de Salvador alcança 400 mil passageiros em quatro meses
Sistema teve horário ampliado durante a final do Circuito Banco do Brasil de Skate
O Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador alcançou a marca de 400 mil passageiros transportados em quatro meses de operação. O sistema, que começou a funcionar em 29 de junho, também contou com uma programação especial durante o último fim de semana, quando recebeu parte do público que acompanhou a etapa final do Circuito Banco do Brasil de Skate 2026, realizada em Praia Grande, no Subúrbio Ferroviário da capital baiana.
Para atender à demanda de passageiros durante a competição, a Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) ampliou o horário de funcionamento do modal. No sábado, 7, e no domingo, 8, as viagens foram realizadas até as 23h.
A ampliação do funcionamento ocorreu para facilitar o deslocamento do público até o Skatepark de Praia Grande, que recebeu atletas de destaque do cenário nacional para as disputas nas modalidades Street e Park.
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A etapa final do Circuito Banco do Brasil de Skate 2026 foi realizada entre os dias 6 e 8 de novembro, reunindo competidores e espectadores no Subúrbio Ferroviário de Salvador.
As disputas foram divididas em quatro categorias, com provas masculinas e femininas nas modalidades Street e Park.
Confira os vencedores da etapa realizada na capital baiana:
- Street feminino: Maria Lúcia Rocha;
- Street masculino: Wallace Gabriel;
- Park feminino: Fernanda Galdino;
- Park masculino: Nicolas Falcão.
A competição terminou no domingo, 8, mesmo dia em que foi encerrada a operação especial do VLT para atender ao público do evento.