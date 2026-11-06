VLT terá funcionamento expandido durante o final de semana; confira

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O Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador terá o funcionamento expandido durante o final de semana. Segundo a Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), os horários foram remodelados para viabilizar a final do Circuito Banco do Brasil de Skate 2026, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

A operação especial começou nesta sexta-feira, 6, e vai até domingo, 8, com o modal funcionando em horários específicos a cada dia.

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As paradas atendidas ficam entre a Estação Calçada e a Parada Ara Ketu.

Confira os horários de funcionamento

Sexta-feira (6/11): das 6h40 às 18h.

das 6h40 às 18h. Sábado (7/11): das 7h20 às 23h.

das 7h20 às 23h. Domingo (8/11): das 7h20 às 23h.

Circuito Banco do Brasil de Skate 2026

O Skatepark do Subúrbio, localizado na orla de Praia Grande, em Salvador, receberá a terceira e última etapa de 2026 do Circuito Banco do Brasil de Skate. As disputas acontecem nos dias 7 e 8 de novembro, com a participação de atletas profissionais nas modalidades Park e Street, nas categorias Feminino Pro e Masculino Pro.

A competição terá premiação total de R$ 240 mil e contará com pontuação válida para o ranking profissional da Confederação Brasileira de Skateboarding (CBSk).