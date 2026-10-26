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VLT NAS ELEIÇÕES

VLT de Salvador transporta mais de 7 mil passageiros nas eleições

Serviço gratuito transportou passageiros entre São Joaquim e Ara Ketu

Sara Santos
Por
O modal funcionou gratuitamente com o horário estendido até às 19h40
O modal funcionou gratuitamente com o horário estendido até às 19h40 - Foto: Divulgação

Participando de uma operação especial para as eleições, o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador transportou mais de sete mil passageiros durante o segundo turno do pleito de 2026, neste domingo, 25.

O serviço funcionou de maneira gratuita, das 7h20 às 19h40, no trecho entre São Joaquim e Ara Ketu. Ao todo, 7.692 passageiros foram transportados.

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Operação para as eleições

Tradicionalmente, o modal funciona das 9h às 12h, mas teve o horário de funcionamento ampliado em razão da prorrogação do horário de votação.

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Entre as paradas, foram percorridos 10,7 quilômetros de extensão, passando por 11 paradas e pela Estação Calçada.

Segundo a Companhia de Transportes da Bahia (CTB), a ação foi pensada para garantir mais tempo de atendimento ao público e ampliar as opções de deslocamento para os locais de votação.

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eleições 2026 VLT VLT Salvador

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