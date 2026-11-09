Casarão eternizado por Michael Jackson no Pelourinho vai à venda por R$ 2,3 milhões

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Um dos principais pontos turísticos do Centro Histórico de Salvador, o casarão eternizado por Michael Jackson durante a gravação do clipe de "They Don't Care About Us", no Pelourinho, está à venda por R$ 2,3 milhões. O anúncio foi publicado em um site de venda de imóveis, em meio a uma disputa judicial envolvendo a posse do imóvel.

A ação de reintegração de posse foi ajuizada em julho deste ano pela empresa My Falcam Brasil Empreendimentos e Participações Ltda., proprietária do casarão. Apesar disso, o espaço era mantido por Carlos Alberto dos Santos, responsável pela administração do local há 17 anos.

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A Justiça também determinou a desocupação do imóvel onde funciona a famosa varanda. Apesar da decisão em primeira instância, o processo ainda não foi encerrado e recursos seguem em análise pela Justiça.

Casarão à venda por R$ 2,3 milhões

De acordo com o anúncio publicado na internet, o imóvel tem 251 m², distribuídos em três pavimentos. No térreo, funciona um estabelecimento comercial, enquanto os dois andares superiores têm potencial para uso residencial, turístico ou institucional.

O casarão é composto por um dormitório com suíte, dois banheiros, uma cozinha, um lavabo, uma sala de jantar, uma sala de estar e uma área de serviço.

Ainda segundo o anúncio, apesar de precisar de reforma, o imóvel conserva elementos originais.

Reconhecimento mundial após gravação de Michael Jackson

Em 1996, o casarão ganhou projeção internacional ao servir de cenário para a gravação do clipe de "They Don't Care About Us", de Michael Jackson, no Pelourinho. Na ocasião, o artista apareceu ao lado do grupo Olodum, em imagens que ajudaram a divulgar Salvador para milhões de pessoas.

Desde então, o espaço se tornou um dos símbolos da relação entre a capital baiana e o Rei do Pop. Ao longo das últimas décadas, turistas brasileiros e estrangeiros passaram a visitar o local para registrar fotografias na mesma varanda que aparece no videoclipe.