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REI DO POP

Zumbis 'invadem' Salvador para celebrar legado de Michael Jackson

Flashmob gratuito no Pelourinho reuniu fãs e covers em uma apresentação coletiva de Thriller

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Fã caracterizado para o Thrill The World
Fã caracterizado para o Thrill The World - Foto: Reprodução | Instagram

Às vésperas do Halloween, o Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador, foi tomado por zumbis em uma homenagem a Michael Jackson. Fãs e dançarinos participaram do Thrill The World, um flashmob global da coreografia de Thriller, que celebra o Halloween e o legado do Rei do Pop.

Com entrada gratuita, o evento começou às 17h30, no Largo do Pelourinho, e contou com apresentações de covers, entre eles, Sidney Jackson, Hegel Gramacho, Guga Cortizzo e Erick Walker.

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O local escolhido na capital baiana também tem uma forte ligação com o cantor: em 1996, ele gravou cenas do clipe de They Don’t Care About Us no Pelourinho, com participação do Olodum.

Realizado pela equipe Thrill The World Brasil, o encontro une música, dança e solidariedade em torno de um mesmo propósito: manter viva a obra do artista. O último recorde mundial do movimento foi registrado em 2009, quando mais de 22 mil pessoas, em 33 países, dançaram simultaneamente ao som de Thriller.

Veja o vídeo da apresentação

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dança Michael Jackson

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