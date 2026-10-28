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EDUCAÇÃO

Professor do IFBA vence Prêmio Jabuti com livro sobre racismo

Educador radicado na Bahia conquistou prêmio na categoria Educação

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Manuel Alves de Sousa Junior ganhador do Prêmio Jabuti
Manuel Alves de Sousa Junior ganhador do Prêmio Jabuti - Foto: Divulgação

O educador Manuel Alves de Sousa Junior venceu o 68º Prêmio Jabuti, na categoria Educação, com o livro 'Como conversar com crianças sobre racismo e diversidade'. Publicada pela Editora Schreiben, a obra propõe reflexões sobre como o diálogo desde os primeiros anos de vida pode contribuir para o debate da construção de uma educação antirracista, dentro e fora das escolas.

Radicado na Bahia há 34 anos, Manuel coordena a Especialização em História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena do Instituto Federal da Bahia (IFBA), em Lauro de Freitas. Ele também é colunista do Soteroprosa e administra o perfil @debateracialpolitico, dedicado a discussões sobre relações raciais e política.

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“Receber o Prêmio Jabuti é uma emoção que ainda estou tentando compreender. Esse reconhecimento não é apenas sobre um livro, mas sobre a importância de falar de racismo e diversidade desde a infância, com responsabilidade e compromisso com a educação. Espero que essa conquista ajude a levar essa conversa a mais escolas, famílias e espaços de formação. Agradeço a todas as pessoas que fazem parte da minha trajetória e que acreditam na construção de uma educação antirracista”, afirmou.

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Trajetória

A conquista ocorre em um ano de reconhecimento para o pesquisador. Em janeiro, ele foi eleito para a Academia de Cultura da Bahia e, mais recentemente, passou a integrar a Academia de Cultura e Artes de Ipitanga, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

Em 2026, Manuel também participou da Bienal do Livro Bahia e da Bienal do Livro de São Paulo. Com o Prêmio Jabuti, o educador amplia a visibilidade de seu trabalho voltado à educação antirracista e ao debate sobre diversidade.

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Educação literatura Prêmio Jabuti

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