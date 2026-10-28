Professor do IFBA vence Prêmio Jabuti com livro sobre racismo

O educador Manuel Alves de Sousa Junior venceu o 68º Prêmio Jabuti, na categoria Educação, com o livro 'Como conversar com crianças sobre racismo e diversidade'. Publicada pela Editora Schreiben, a obra propõe reflexões sobre como o diálogo desde os primeiros anos de vida pode contribuir para o debate da construção de uma educação antirracista, dentro e fora das escolas.

Radicado na Bahia há 34 anos, Manuel coordena a Especialização em História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena do Instituto Federal da Bahia (IFBA), em Lauro de Freitas. Ele também é colunista do Soteroprosa e administra o perfil @debateracialpolitico, dedicado a discussões sobre relações raciais e política.

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“Receber o Prêmio Jabuti é uma emoção que ainda estou tentando compreender. Esse reconhecimento não é apenas sobre um livro, mas sobre a importância de falar de racismo e diversidade desde a infância, com responsabilidade e compromisso com a educação. Espero que essa conquista ajude a levar essa conversa a mais escolas, famílias e espaços de formação. Agradeço a todas as pessoas que fazem parte da minha trajetória e que acreditam na construção de uma educação antirracista”, afirmou.

Trajetória

A conquista ocorre em um ano de reconhecimento para o pesquisador. Em janeiro, ele foi eleito para a Academia de Cultura da Bahia e, mais recentemente, passou a integrar a Academia de Cultura e Artes de Ipitanga, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

Em 2026, Manuel também participou da Bienal do Livro Bahia e da Bienal do Livro de São Paulo. Com o Prêmio Jabuti, o educador amplia a visibilidade de seu trabalho voltado à educação antirracista e ao debate sobre diversidade.