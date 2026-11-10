SALVADOR
Avenida Sete e Centenário ficam sem energia nesta terça-feira (10/11)
Suspensões programadas ocorrem para garantir a manutenção e o reforço na rede elétrica
Duas das principais avenidas de Salvador, Sete de Setembro, na Barra, e Centenário, no Garcia, vão ficar sem energia elétrica nesta terça-feira, 10.
Segundo a Neoenergia Coelba, empresa responsável pelo serviço, as pausas ocorrerão das 10h às 16h de forma alternada. A entidade afirma que suspensões programadas ocorrem para garantir a manutenção e o reforço na rede elétrica. Os serviços são sempre informados com antecedência.
Confira trechos com falta de energia em Salvador:
Barra
- Avenida Sete de Setembro, 2.592.
Horário: 9h30 às 14h30.
- Avenida Sete de Setembro, 2.572.
Horário: 10h às 14h30.
Garcia
- Avenida Centenário, 509.
Horário: 9h às 16h.
Leia Também:
Entenda a falta de energia em Salvador
A Coelba afirma que a necessidade de manutenção preventiva e reforço na rede de energia requer, em casos mais complexos, a interrupção no fornecimento de eletricidade com aviso prévio aos consumidores.
Esses intervalos na distribuição são regulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e realizados pela Neoenergia conforme programação técnica e com comunicação prévia aos clientes.
Essas ações estão previstas na Resolução Nº 1.000 da Aneel e devem ocorrer com a publicação de avisos conforme o perfil da unidade consumidora atendida pela rede a ser desligada.
Nesse sentido, a Neoenergia cumpre integralmente o disposto no art. 436 da referenciada Resolução, o qual estabelece que “o consumidor e as centrais geradoras têm o direito de serem avisados sobre a data e os horários de início e término das interrupções programadas que afetem suas instalações”.
Quais cuidados o consumidor deve tomar quando há falta de energia em Salvador?
Segundo a empresa, não é necessário tirar nenhum aparelho da tomada, pois a interrupção de energia é feita de modo que não impacte os aparelhos eletroeletrônicos domésticos.
No entanto, é importante seguir as seguintes recomendações:
- Evite abrir a geladeira e o freezer: isso ajuda a conservar a temperatura interna e os alimentos por mais tempo;
- Programe suas atividades: se você precisa de energia elétrica para trabalhar ou realizar atividades, ajuste seus horários para evitar imprevistos durante o período de manutenção.