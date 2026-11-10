Avenida Sete e Centenário ficam sem energia nesta terça-feira (10/11)

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Duas das principais avenidas de Salvador, Sete de Setembro, na Barra, e Centenário, no Garcia, vão ficar sem energia elétrica nesta terça-feira, 10.

Segundo a Neoenergia Coelba, empresa responsável pelo serviço, as pausas ocorrerão das 10h às 16h de forma alternada. A entidade afirma que suspensões programadas ocorrem para garantir a manutenção e o reforço na rede elétrica. Os serviços são sempre informados com antecedência.

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Confira trechos com falta de energia em Salvador:

Barra

Avenida Sete de Setembro, 2.592.

Horário: 9h30 às 14h30.

Avenida Sete de Setembro, 2.572.

Horário: 10h às 14h30.

Garcia

Avenida Centenário, 509.

Horário: 9h às 16h.

Entenda a falta de energia em Salvador

A Coelba afirma que a necessidade de manutenção preventiva e reforço na rede de energia requer, em casos mais complexos, a interrupção no fornecimento de eletricidade com aviso prévio aos consumidores.

Esses intervalos na distribuição são regulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e realizados pela Neoenergia conforme programação técnica e com comunicação prévia aos clientes.

Essas ações estão previstas na Resolução Nº 1.000 da Aneel e devem ocorrer com a publicação de avisos conforme o perfil da unidade consumidora atendida pela rede a ser desligada.

Nesse sentido, a Neoenergia cumpre integralmente o disposto no art. 436 da referenciada Resolução, o qual estabelece que “o consumidor e as centrais geradoras têm o direito de serem avisados sobre a data e os horários de início e término das interrupções programadas que afetem suas instalações”.

Quais cuidados o consumidor deve tomar quando há falta de energia em Salvador?

Segundo a empresa, não é necessário tirar nenhum aparelho da tomada, pois a interrupção de energia é feita de modo que não impacte os aparelhos eletroeletrônicos domésticos.

No entanto, é importante seguir as seguintes recomendações: