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Vai chover em Salvador? Previsão aponta 90% de chance nesta terça-feira (10)
Frente fria deve deixar o tempo instável na capital baiana
A chegada de uma frente fria vinda da Região Sul deve provocar mudanças no tempo em Salvador nesta terça-feira, 10. Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), o dia deve ser de tempo instável, com possibilidade de chuvas fracas a moderadas.
A previsão indica 90% de probabilidade de chuva, com ventos de 28 km/h e temperaturas variando entre 23°C e 28°C.
A chance de chuva permanece elevada na quarta-feira, 11, quando a probabilidade é de 60%. Os termômetros devem marcar entre 23°C e 29°C, com ventos de até 21 km/h.
Previsão do tempo para o restante da semana em Salvador
A partir de quinta-feira, 12, as chuvas devem perder intensidade devido à atuação de uma massa de ar quente e seco. A probabilidade de precipitação será de 40% até domingo, 15.
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Confira a previsão para os próximos dias:
Quinta-feira (12/11)
- Probabilidade de chuva: 40%
- Vento: 22 km/h (moderado)
- Temperatura: 24°C a 32°C
Sexta-feira (13/11)
- Probabilidade de chuva: 40%
- Vento: 28 km/h (moderado)
- Temperatura: 23°C a 32°C
Sábado (14/11)
- Probabilidade de chuva: 40%
- Vento: 21 km/h (moderado)
- Temperatura: 23°C a 33°C
Domingo (15/11)
- Probabilidade de chuva: 40%
- Vento: 33 km/h (forte)
- Temperatura: 24°C a 33°C
Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.