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CACAU VAI CAIR!

Vai chover em Salvador? Previsão aponta 90% de chance nesta terça-feira (10)

Frente fria deve deixar o tempo instável na capital baiana

Sara Santos
Por
| Atualizada em
Chuva na capital baiana
Chuva na capital baiana - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

A chegada de uma frente fria vinda da Região Sul deve provocar mudanças no tempo em Salvador nesta terça-feira, 10. Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), o dia deve ser de tempo instável, com possibilidade de chuvas fracas a moderadas.

A previsão indica 90% de probabilidade de chuva, com ventos de 28 km/h e temperaturas variando entre 23°C e 28°C.

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A chance de chuva permanece elevada na quarta-feira, 11, quando a probabilidade é de 60%. Os termômetros devem marcar entre 23°C e 29°C, com ventos de até 21 km/h.

Previsão do tempo para o restante da semana em Salvador

A partir de quinta-feira, 12, as chuvas devem perder intensidade devido à atuação de uma massa de ar quente e seco. A probabilidade de precipitação será de 40% até domingo, 15.

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Confira a previsão para os próximos dias:

Quinta-feira (12/11)

  • Probabilidade de chuva: 40%
  • Vento: 22 km/h (moderado)
  • Temperatura: 24°C a 32°C

Sexta-feira (13/11)

  • Probabilidade de chuva: 40%
  • Vento: 28 km/h (moderado)
  • Temperatura: 23°C a 32°C

Sábado (14/11)

  • Probabilidade de chuva: 40%
  • Vento: 21 km/h (moderado)
  • Temperatura: 23°C a 33°C

Domingo (15/11)

  • Probabilidade de chuva: 40%
  • Vento: 33 km/h (forte)
  • Temperatura: 24°C a 33°C

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.

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codesal previsão do tempo Salvador

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