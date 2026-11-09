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Salvador deve ter chuva todos os dias desta semana; confira previsão

Durante todo o período, as temperaturas devem variar entre 25°C e 29°C

Luiza Nascimento
Por
Chuva em Salvador
Chuva em Salvador - Foto: Margarida Neide | Ag. A TARDE

Salvador terá uma semana marcada pela presença do sol e possibilidade de pancadas de chuva. Entre segunda-feira, 9, e sexta-feira, 13, a previsão do Climatempo indica precipitações rápidas em diferentes períodos do dia.

A maior probabilidade de chuva é na quarta-feira, 11, quando o índice chega a 95%. Durante todo o período, as temperaturas devem variar entre 25°C e 29°C.

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Confira a previsão do tempo detalhada:

Segunda-feira, 9

Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite.

  • Temperatura: 26°C a 29°C.
  • Chuva: 1,0 mm | 65% de chance.
  • Vento: Sul-sudeste (SSE), 14 km/h.

Terça-feira, 10

Sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e à noite.

  • Temperatura: 25°C a 27°C.
  • Chuva: 6,7 mm | 91% de chance.
  • Vento: Sul-sudeste (SSE), 16 km/h.

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Quarta-feira, 11

Sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e à noite.

  • Temperatura: 25°C a 27°C.
  • Chuva: 4,8 mm | 95% de chance.
  • Vento: Sudeste (SE), 16 km/h.

Quinta-feira, 12

Sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo fica firme

  • Temperatura: 25°C a 27°C.
  • Chuva: 4,9 mm | 90% de chance.
  • Vento: Sudeste (SE), 17 km/h.

Sexta-feira, 13

Sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas sem chuva.

  • Temperatura: 25°C a 28°C.
  • Chuva: 0,7 mm | 72% de chance.
  • Vento: Leste (E), 14 km/h.

Frente fria muda tempo na Bahia e causa temporais a partir de hoje

Uma nova frente fria que se aproxima da Bahia, vai elevar risco de temporais a partir desta segunda-feira, 9, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O fenômeno, que já atua desde o fim de semana, promete provocar mudanças nas condições do tempo em todo o Brasil. Mas é na segunda, que a passagem da frente fria e a entrada de ar frio no Centro-Sul do Brasil deslocam as áreas de chuva para a região Nordeste.

Com isso, a semana começa com tempo fechado, chuva e trovoadas no oeste, centro, sul e litoral da Bahia.

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Chuva previsão do tempo Salvador

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