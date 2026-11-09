Piatã e outros 3 bairros terão energia pausada nesta segunda (09/11)

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Piatã e outros três bairros de Salvador terão energia interrompida nesta segunda-feira, 9, temporariamente. Segundo a Neoenergia Coelba, empresa responsável pelo serviço, as pausas ocorrerão das 10h às 17h de forma alternada.

Durante o período, também serão afetados Águas Claras, Caminho das Árvores e Marechal Rondon.

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A Neoenergia afirma que suspensões programadas ocorrem para garantir a manutenção e o reforço na rede elétrica. Os serviços são informados antecipadamente.

Confira trechos com falta de energia em Salvador:

Águas Claras

- Rodovia BR-324, 326.

- Rua São João Batista, 32.

- Rua C, Setor 1, Lote II, Remanescente Vila Melhor, 158.

- Rua Benedito Jenkis, 34.

- Rua Doutor Jorge Costa Andrade, 76.

- Rua Lourival Costa, 55.

- Rua João Salomé, 1.

- Rua Sena, 20 e 17.

- Loteamento Condor, Caminho 18, Setor 1, 22.

- Horário: 10h às 16h.

Caminho das Árvores

- Alameda dos Umbuzeiros, 607.

- Alameda das Cajazeiras, 301, 236, 262, 248, 261, 328, 348, 998, 193, 274, 233, 210, 22620, 13, 601, 314, 368, 205, 388, 224 e 219.

- Alameda das Eritrinas, 79.

- Horário: 10h às 17h.

Marechal Rondon

- Rua Deusdete Muniz, 57.

- Horário: 10h às 16h.

Piatã

- Avenida Orlando Gomes, 2.

- Horário: 10h às 16h.

Entenda a falta de energia em Salvador

A Coelba afirma que a necessidade de manutenção preventiva e reforço na rede de energia requer, em casos mais complexos, a interrupção no fornecimento de eletricidade com aviso prévio aos consumidores.

Esses intervalos na distribuição são regulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e realizados pela Neoenergia conforme programação técnica e com comunicação prévia aos clientes.

Essas ações estão previstas na Resolução Nº 1.000 da Aneel e devem ocorrer com a publicação de avisos conforme o perfil da unidade consumidora atendida pela rede a ser desligada.

Nesse sentido, a Neoenergia cumpre integralmente o disposto no art. 436 da referenciada Resolução, o qual estabelece que “o consumidor e as centrais geradoras têm o direito de serem avisados sobre a data e os horários de início e término das interrupções programadas que afetem suas instalações”.

Quais cuidados o consumidor deve tomar quando há falta de energia em Salvador?

Segundo a empresa, não é necessário tirar nenhum aparelho da tomada, pois a interrupção de energia é feita de modo que não impacte os aparelhos eletroeletrônicos domésticos.

No entanto, é importante seguir as seguintes recomendações: