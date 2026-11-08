Salvador está sob ameaça? Codesal esclarece alerta sobre kit de emergência

Siga o A TARDE no Google

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) esclareceu que a capital baiana não apresenta risco iminente de desastre nas próximas 72 horas.



O comunicado foi divulgado após um alerta da Defesa Civil Nacional sobre a preparação de kits de emergência, que gerou dúvidas entre moradores.



Segundo o órgão municipal, a recomendação tem caráter preventivo e não representa uma ameaça específica à cidade.

Alerta nacional não significa risco para Salvador

De acordo com o diretor-geral da Codesal, Adriano da Silva Silveira, a orientação divulgada nacionalmente busca fortalecer a cultura de prevenção e está relacionada, principalmente, às regiões Sul e Sudeste, que enfrentam episódios de tempestades e chuvas intensas.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“A publicação da Defesa Civil Nacional sobre o kit de emergência para as 72 horas é uma orientação preventiva que busca fortalecer a cultura de prevenção em nosso país e não significa que Salvador esteja na iminência de enfrentar um desastre”, explicou o diretor.

Adriano também destacou que a capital baiana segue sob monitoramento e não apresenta previsão de eventos climáticos extremos.



“Por aqui, seguimos monitorando as condições meteorológicas e, até o momento, não há previsão de chuvas intensas ou ventos fortes que representem risco significativo à população”, afirmou.





Diretor orienta cuidados com as altas temperaturas

Apesar da ausência de previsão de chuvas intensas e ventos fortes, a Codesal chama atenção para as temperaturas elevadas registradas em Salvador. O diretor-geral reforçou a importância dos cuidados com a saúde durante o período de calor.

“Recomendamos à população soteropolitana que beba água regularmente, evite exposição prolongada ao sol, utilize boné, protetor solar e redobre os cuidados com as crianças e os idosos”, orientou Adriano.

Veja como acionar a Defesa Civil

A Codesal mantém monitoramento da cidade 24 horas por dia, inclusive nos feriados. Em situações de emergência, a recomendação é que a população se afaste imediatamente de áreas de risco e procure um local seguro.

“Em qualquer situação de emergência, se afaste do local de risco, vá para um lugar seguro e disque 199. A Defesa Civil de Salvador previne e protege. Nosso maior compromisso é com a vida”, destacou o diretor.

O atendimento pelo telefone 199 é gratuito. Os moradores também podem receber alertas preventivos por SMS, enviando o CEP para o número 40199.





Confira o vídeo: