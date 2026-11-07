BAHIA
Frente fria muda tempo na Bahia e causa temporais a partir de segunda
Fenômeno promete provocar alterações nas condições climáticas em todo o Brasil desde sábado
Uma nova frente fria que se aproxima da Bahia, vai elevar risco de temporais a partir da segunda-feira, 8, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O fenômeno promete provocar mudanças nas condições do tempo em todo o Brasil desde o fim de semana. Inicialmente, o sistema deve afetar a Região Sul, Centro-Oeste e o Sudeste, mas gradualmente chegará ao Nordeste e Norte.
Em território baiano, neste sábado, 7, há possibilidade de chuvas isoladas para o sudoeste e sul do estado. Já no domingo, 8, áreas de instabilidade estendem a condição para oeste, permanendo também no sul. Na região de Luís Eduardo Magalhães podem ocorrer trovoadas isoladas.
Mas é na segunda-feira, 9, que a passagem da frente fria e a entrada de ar frio no Centro-Sul do Brasil deslocam as áreas de chuva para a região Nordeste. Com isso, a semana começa com tempo fechado, chuva e trovoadas no oeste, centro, sul e litoral da Bahia.
Confira previsão para a região Nordeste
Sábado, 7
O fim de semana começa com tempo ensolarado na região Nordeste e as nuvens aparecem na faixa litorânea e nas faixas oeste e sul da região, mas há possibilidade de chuvas isoladas apenas para o sudoeste do Maranhão e para o sudoeste e sul da Bahia.
No leste do Maranhão, no Piauí, no centro e sul do Ceará, no sudoeste do Rio Grande do Norte, no oeste da Paraíba, de Alagoas e de Sergipe, no centro e oeste de Pernambuco e no norte da Bahia, o sábado será ensolarado, com poucas nuvens, e com aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade do ar.
A temperatura mínima nas capitais será de 23 °C em Maceió (AL). Muito calor no Ceará e no Piauí, com máximas de 33 °C em Fortaleza (CE) e de 41 °C em Teresina (PI). Nas outras capitais, a temperatura máxima varia entre 31 °C e 32 °C.
Domingo, 8
A nebulosidade cresce na região Nordeste e áreas de instabilidade causam chuvas isoladas no Maranhão, no centro e sul do Piauí e no oeste e sul da Bahia. Na região de Luís Eduardo Magalhães (BA), podem ocorrer trovoadas isoladas.
O tempo permanece ensolarado no sudeste do Ceará, no sudoeste do Rio Grande do Norte, no centro e oeste da Paraíba e de Pernambuco, no oeste de Alagoas e no centro e norte da Bahia.
Não há previsão de chuva para as capitais do Nordeste no domingo, mas as nuvens aparecem ao longo do dia. A temperatura mínima será de 22 °C em Maceió (AL).
Nas outras capitais, varia entre 24 °C e 26 °C. Tarde quente, com máxima de 33 °C em Fortaleza (CE) e em São Luís (MA) e de 40 °C em Teresina (PI).
Segunda-feira, 9
A passagem da frente fria e a entrada de ar frio no Centro-Sul do Brasil deslocam as áreas de chuva para a região Nordeste. Com isso, a semana começa com tempo fechado, chuva e trovoadas no oeste, centro, sul e litoral da Bahia.
Também ocorrem pancadas de chuva com trovoadas isoladas no sul do Maranhão e do Piauí. Por outro lado, o tempo continua ensolarado nos estados da faixa leste do Nordeste.
Céu com poucas nuvens na maior parte do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco e de Alagoas. Nas demais áreas, as nuvens aumentam, mas ainda sem chuva. A temperatura sobe bastante em algumas capitais.
Em Maceió (AL), mínima de 22 °C, mas a temperatura sobe e a máxima atinge 35 °C. Muito calor também em Recife (PE), com máxima de 34 °C. Em João Pessoa (PB) e em Fortaleza (CE), máxima de 33 °C, e em Teresina (PI), a máxima pode chegar a 39 °C.
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Alerta Vermelho: veja como montar kit emergência para 72h de temporais
A previsão de temporais em diferentes regiões do Brasil levou a Defesa Civil Nacional a recomendar que famílias mantenham um kit de emergência preparado para atender às necessidades básicas por até 72 horas.
O aviso abrange cidades de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, onde são esperados volumes de chuva superiores a 100 milímetros por dia, ventos acima de 100 km/h e possibilidade de granizo.
A recomendação da Defesa Civil é reunir suprimentos suficientes para garantir a alimentação, a hidratação, a higiene e os cuidados de saúde de todos os moradores durante três dias.
Confira os itens indicados:
- Água potável: seis litros por pessoa para três dias.
- Alimentos não perecíveis: frutas secas, barras de cereais, biscoitos e enlatados.
- Medicamentos e primeiros socorros: remédios de uso contínuo, cópias de receitas médicas, álcool em gel, repelentes e equipamentos médicos necessários.
- Documentos e dinheiro: documentos pessoais, dinheiro em espécie, contatos de emergência e outros registros importantes, armazenados em uma pasta impermeável.
- Utensílios: pratos, copos, talheres, abridor de latas, papel-toalha e sabão.
- Higiene pessoal: escovas e creme dental, absorventes, papel higiênico e produtos para banho.
- Equipamentos eletrônicos: rádio AM/FM, lanternas, pilhas extras, carregadores de celular e baterias externas.
- Animais de estimação: água, ração e materiais de cuidado.
- Roupas: mudas de roupa, calçados confortáveis e casacos, especialmente para regiões frias.
- Itens infantis: produtos necessários para bebês e crianças.
- Sacolas plásticas: para proteger objetos contra umidade e sujeira.