Acorrentada pelo pescoço: jovem relata rotina de estupros e agressões na Bahia

Lesão corporal, estupro, ameaça e perseguição. Estes são os crimes pelos quais Daniel Caires Pinheiro Gaspar, de 41 anos, o 'Daniel Playboy', vai responder por manter a companheira, uma jovem de 24 anos, acorrentada pelo pescoço e em cárcere privado, dentro de uma residência na Rua 15 de Novembro, no centro de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia.

Ele foi preso por força de um mandado de prisão preventiva, na última segunda-feira, 2, após a mulher conseguir fugir, no dia 30 de outubro, e pedir ajuda à família.

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A jovem procurou a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam de Porto Seguro), no domingo, 1º de novembro, para registrar ocorrência. O mandado de prisão contra Daniel foi expedido pelo Plantão Judiciário 1º Grau, assinado pela juíza Renata de Moraes Rocha.

Em depoimento à Polícia Civil, a vítima contou que mantinha um relacionamento com o homem há cerca de dois anos e que, a partir do quinto mês, passou a ser agredida física e psicologicamente e era impedida de sair de casa. Ela ficava amarrada e acorrentada.

Além disso, a jovem revelou que era estuprada com frequência e obrigada a assistir vídeos de estupros enquanto era abusada por Daniel Playboy.

Invasão e agressões

De acordo com informações da Polícia Civil, quando percebeu que a mulher havia saído de casa, Daniel foi procurá-la na residência da família dela, que fica no mesmo bairro onde o casal morava.

Ao chegar ao local, ele agrediu a jovem e a mãe dela com empurrões e tapas. Na ocasião, o homem quebrou vários objetos do imóvel e também o aparelho celular da ex-sogra.

Diante da situação, além de denunciar o homem, a vítima também solicitou medida protetiva de urgência, o que foi deferido pela Justiça.

O que determina a medida protetiva?

Por determinação judicial, Daniel está proibido de se aproximar da jovem, dos familiares dela e testemunhas. O limite fixado de distância é de 500 metros.

Ele também não pode entrar em contato, por nenhum meio de comunicação, frequentar a residência da moça e da família dela, e nem locais frequentados por eles.

O suspeito não poderá usar armas e deverá fazer acompanhamento psicossocial individual e/ou em grupo de apoio. A determinação foi noticiada ao Ministério Público do Estado (MP/ BA).

Velho conhecido da polícia

Esta não é a primeira vez que Daniel é preso. Segundo informações da Polícia Civil, ele possui alguns registros criminais por furto, ameaça e esbulho possessório - quando alguém invade um terreno ou imóvel com intenção de tomar posse.

Em consulta pública ao site do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), foram identificados processos nos quais o suspeito figura como réu ou investigado por crimes relacionados a esbulho possessório, turbação - quando alguém perde a posse de um imóvel porque outra pessoa toma o local indevidamente-, ameaça e tráfico de drogas.

O A TARDE não conseguiu identificar o advogado de Daniel Caires Ferreira Gaspar. Vale afirmar que os canais de comunicação seguem abertos para eventuais esclarecimentos e posicionamentos da defesa.